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Новий рік: Вдягайте найкраще, святкуйте найвеселіше і в жодному разі не працюйте
У церкві 1 січня відзначають день пам'яті Святого великомученика Боніфатія. Віряни вирушають до церкви і моляться, вшановуючи цього Святого. Боніфатій вважається небесним заступником для всіх людей, охороняючи їх від хвороби і пияцтва. Тому йому часто моляться для позбавлення від алкоголізму, пише Depo.Закарпаття
За давніми звичаями, 1 січня не рекомендується вживати в їжу солодощі, продукти тваринного походження. Народні повір'я говорять про те, що в перший день Нового року слід звертати увагу на прикмети і дотримуватися деяких правил. Так, наприклад, 1 січня не варто займатися важкою або серйозною роботою, адже, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Саме тому, люди в давнину 1 січня намагалися відпочивати і веселитися. Проводилися масштабні гуляння, ходили один до одного в гості, вдягнувши найбільш ошатне, гарне і яскраве вбрання. Згідно з прикметами вважалося, що якщо у цей день кілька разів змінювати вбрання, то сам рік буде також різноманітним, вдалим, багатим на події та враження.
1 січня селяни ворожили, чи буде врожайним прийдешній рік. Для цього йшли на перехрестя, креслили на землі палицею хрест і прикладалися до нього вухом: якщо чулося, що їдуть санчата з вантажем, це обіцяло багатий урожай. Вважалося, що сильний вітер у цей день обіцяє урожай горіхів, а місячна зоряна ніч - гороху, сочевиці і ягід. Якщо ж погода була теплою - очікували, що вродить жито.
Прикмети на 1 січня Нового року:
Як почнеш Новий рік, так його і проживеш. Перше січня задає тон усьому року.
Якщо в ніч на 1 січня вітер, який може коливати дерева, то цього року буде хороший урожай фруктів.
До світанку гляньте на небо: якщо багато зірок - буде хороший урожай ягід.
Якщо вранці 1 січня на деревах густий іній - рік буде хлібородний, інакше - голодний.
До обіду 1 січня похмуро, а після обіду ясно - пізня сівба краща.
Якщо в січні луна розноситься далеко - морози міцнішають.
1 січня не виконуйте важкої і брудної роботи, а то весь рік будете возитися у бруді і долати труднощі.
Не можна прибирати в будинку, особливо підмітати і мити підлогу, викидати сміття - це обіцяє збитки і втрати.
Якщо в перший день Нового року торговець віддасть товар першому покупцеві дуже дешево, то весь рік буде вдала торгівля.
Ялинку, коли прийде час, не викидайте з вікна або балкона - сімейне життя піде прахом, щастя зруйнується. Ялинку потрібно винести і втикнути в сніг.
Теги: Донбасс, праздник, Новый год
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