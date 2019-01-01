Приняты важные постановления, которые облегчат переселенцам доступ к жилью

01.01.2019 16:57

Кабинет министров Украины принял два постановления №1087 и №1090 относительно льготного кредитования. Это напрямую касается переселенцев и программы «Доступное жилье», пишет avdeevka.city.

Кратко суть постановлений пояснил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин:

- статутный капитал Держмолодьжитло увеличился на 30 млн. грн. - таким образом льготным кредитом на покупку жилья смогут воспользоваться 80-90 семей ежегодно;

- теперь кредитом смогут воспользоваться переселенцы и участники АТО;

- возраст - до 35 лет, срок кредитования - до 20 лет;

- снято требование об обязательном пребывании гражданина на квартирном учете;

- процентная ставка - согласно ставке НБУ (сейчас это в районе 18% годовых, что далеко не мало, но ниже чем предоставляют другие банки);

- с середины января появится возможность зарегистрироваться на программу онлайн.

«В целом, новость позитивная, но процентная ставка пока далека от желаемых 7-10%. В следующем году мы будем инициировать изменение в постановление о программе "Доступное жилье". Обязательные требования - возможность перераспределения неизрасходованных средств и ипотека под 7%», - отмечает Руслан Калинин.



