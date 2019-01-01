- Приняты важные постановления, которые облегчат переселенцам доступ к жилью16:57
- Ганапольский: "Если Россия развяжет войну против Украины, то это будет окончание президентства Путина"14:21
- Что изменится в жизни украинцев с 1 января 2019 года: выросли пенсии и коммуналка13:09
- В Украине повысили пенсии двум категориям граждан11:51
- Новий рік: Вдягайте найкраще, святкуйте найвеселіше і в жодному разі не працюйте11:32
- Стало известно, какой украинский город Россия захватит первым10:53
- К чему украинцам готовиться в январе: праздники, выходные и затмения10:37
- ЦИК требует у кандидатов на пост Президента Украины декларации о доходах21:17
- Январь надо пережить: Астролог назвал самые кризисные месяцы 2019 года20:30
- В следующем году на Восток Украины отправятся 30 локомотивов General Electric20:15
Приняты важные постановления, которые облегчат переселенцам доступ к жилью
Кабинет министров Украины принял два постановления №1087 и №1090 относительно льготного кредитования. Это напрямую касается переселенцев и программы «Доступное жилье», пишет avdeevka.city.
Кратко суть постановлений пояснил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин:
- статутный капитал Держмолодьжитло увеличился на 30 млн. грн. - таким образом льготным кредитом на покупку жилья смогут воспользоваться 80-90 семей ежегодно;
- теперь кредитом смогут воспользоваться переселенцы и участники АТО;
- возраст - до 35 лет, срок кредитования - до 20 лет;
- снято требование об обязательном пребывании гражданина на квартирном учете;
- процентная ставка - согласно ставке НБУ (сейчас это в районе 18% годовых, что далеко не мало, но ниже чем предоставляют другие банки);
- с середины января появится возможность зарегистрироваться на программу онлайн.
«В целом, новость позитивная, но процентная ставка пока далека от желаемых 7-10%. В следующем году мы будем инициировать изменение в постановление о программе "Доступное жилье". Обязательные требования - возможность перераспределения неизрасходованных средств и ипотека под 7%», - отмечает Руслан Калинин.
Теги: Донбасс, Кабинет министров, жилье, переселенцы
- Небывалая щедрость! Пушилин на Новый год засыпал жителей «ДНР» щедрыми обещаниями15:02
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению14:54
- Мертвый Захарченко поздравил украинцев с Новым годом14:21
- Боевики начали Новый год с обстрелов и получили "праздничную ответку" от ВСУ13:29
- Схемы от Пушилина12:48
- Донецк: Жители показали, какие салюты запускали в Новый год. ВИДЕО12:26
- Утром 1 января только у одного КПВВ были очереди10:21
- Нападение боевиков на ВСУ обернулось смертельными потерями: "ЛНР" и "ДНР" в шоке10:19
- Развлекают бабушки в кокошниках, а людей нет: Опубликовано видео новогоднего празднования в оккупированной Горловке. ВИДЕО09:58
- В следующем году на Восток Украины отправятся 30 локомотивов General Electric20:15
- Приняты важные постановления, которые облегчат переселенцам доступ к жилью16:57
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Астролог предупреждает: 2019 год – год травм15:32
- Небывалая щедрость! Пушилин на Новый год засыпал жителей «ДНР» щедрыми обещаниями15:02
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению14:54
- Ганапольский: "Если Россия развяжет войну против Украины, то это будет окончание президентства Путина"14:21
- Мертвый Захарченко поздравил украинцев с Новым годом14:21
- Ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь13:48
- Боевики начали Новый год с обстрелов и получили "праздничную ответку" от ВСУ13:29
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Астролог предупреждает: 2019 год – год травм15:32
- Ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь13:48
- Мифы о похмелье: чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки12:10
- Астролог назвал «любимчиков» и «неудачников» 2019 года11:13
- Медики подсказали, как избавиться от похмелья без таблеток22:12
- Если простудились на Новый год: как выздороветь быстро и эффективно21:48
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей21:37
- Что нельзя делать на Новый, 2019-й год: ночные запреты21:00
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Последние вздохи народной республики
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет
- В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе