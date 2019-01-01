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В Украину идет похолодание: синоптик назвала дату
01.01.2019 20:42
В четверг, 3-го января, в Украину придет существенное похолодание.
Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Завтра же, 2-го января, в стране увеличится количество осадков и усилится ветер.
Поэтому тем, кому в среду не нужно идти на работу — идеальный день, чтобы поваляться на диванах, периодически прогуливаясь к холодильнику, пригласила к приятному ничегонеделанию Наталка Диденко.
Теги: Украина, Донбасс, похолодание, прогноз погоды
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