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Закон о посмертном донорстве в Украине вступил в силу
В Украине вступил в силу закон «О посмертном донорстве» № 2427-VIII.
Согласно закону, гражданин Украины может дать согласие на посмертное донорство либо отказаться от него, сообщает donpress.com.
Эту информацию могут внести в паспорт или удостоверение водителя, но обязательно — в «Единую государственную информационную систему трансплантации». Также, можно указать «доверенное лицо», которое даст ответ после смерти вероятного донора или об этом будут спрашивать родственников.
В то же время, органы человека после его смерти не будут использовать, если при жизни он выступил против этого или же не разрешили его родственники. Если получить разрешение не у кого, использовать анатомические материалы запрещается. Запрет также может наложить суд, правоохранители или судмедэксперт.
Кроме того, посмертными донорами не могут быть ветераны АТО и ООС; дети-сироты; лица, признанные недееспособными; а также те, личность которых не установлена.
«Единая государственная информационная система трансплантации» должна была быть создана еще до 1 октября 2018 года, однако этого не произошло. В связи с этим сейчас невозможно внести в нее данные и пользоваться ими в случае определения необходимого в конкретной ситуации донора.
Планируется, что эта информационная система будет содержать в основном конфиденциальную информацию о желании гражданина относительно посмертного донорства, живых донорах, реципиентах, а также лицах с трансплантированным анатомическим материалом. В открытом же доступе будет только информация о медучреждениях, где могут осуществить трансплантацию, а также о контактных лицах, так называемых трансплант-координаторах.
Учитывая то, что реализовать нормы закона без «Единой государственной информационной системы трансплантации» невозможно, народные депутаты хотели отсрочить вступление в силу закона до 1 января 2020 года, а начало работы самой системы — до 1 июля 2019 года. Соответствующий законопроект был внесен в повестку дня на 20 декабря. Однако на его рассмотрение не хватило времени.
В связи с вступлением в силу нового закона с 1 января 2019 года утрачивает силу закон «О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку», который действовал до сегодняшнего дня.
Теги: Украина, Донбасс, закон, трансплантация, суд, донорство, АТО, ветераны, ООС
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