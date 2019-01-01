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Зеленский занял эфир Порошенко, чтобы сообщить о важном
Один из основателей и художественный руководитель студии «Квартал-95», известный шоумен Владимир Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. Как выяснили журналисты from-ua, соответствующее выступление за несколько минут до Нового года вышло в эфире телеканала «1+1».
«Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы я обещаю вам пойти в президенты и сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым слугой народа », - заявил Зеленский, подчеркнув, что Украина сейчас переживает очень сложный период.
Отметим, что телеканал «1+1» показал выступление Зеленского параллельно с поздравлением президента Украины Петра Порошенко. В итоге приветствие главы государства общенациональный канал впервые в истории показал уже после полуночи.
Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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