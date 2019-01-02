Бизнес-советы Кличко и роман о крахе России: что читали украинцы в 2018 году

02.01.2019 23:10

Увеличение количества книг на украинском языке, рост переводов мировых бестселлеров и уникальные иллюстрации: в последние годы отечественные издательства радуют качественной литературой требовательных читателей и демонстрируют возрождение отечественного книгопечатания. Центр общественного мониторинга и контроля определил тенденции книжной жизни в Украине в 2018-м и подобрал пять новинок этого года, на которые стоит обратить внимание во время новогодних выходных.





Возрождение книгоиздательства продолжается

Последние годы стали для украинской книги периодом постепенного, но стабильного завоевания рынка. Эксперты отмечают, что на это повлияло несколько факторов, в частности, называют профессиональный рост издателей и увеличение поддержки со стороны чиновников. Они обращают внимание, что введение ограничений на российские книги подтолкнуло украинских издателей к поиску новых авторов внутри страны. Литературные критики добавляют, что война на Донбассе побудила к появлению новых авторов – которые прошли боевые действия и могут поделиться своим опытом через текст.

«Как только российских книг у нас стало меньше, отечественное книгоиздание начало возрождаться. Украина становится самодостаточным книжным государством», – констатировал поэт и директор издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Иван Малкович.

Также санкции вызвали и другую положительную тенденцию, которая держится последние годы – переводческий бум. По-украински издается как классика, так и современные бестселлеры. На полках появилось немало и зарубежных книг нон-фикшн. Так, довольно быстро на украинский была переведена одна из самых популярных в мире книг 2018 года – «Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа» от журналиста Майкла Волфа. Специалисты напоминают, что до санкций рынок довольствовался русскими переводами, поэтому отечественные издатели обычно не заполняли эту нишу.

Вместе с количеством изданных книг выросла и популярность чтения среди украинцев. Это продемонстрировал, в частности, уровень посещения крупнейших украинских специализированных ярмарок – киевского «Книжного Арсенала» и львовского Book Forum. На первый в этом году пришло 50 тысяч книголюбов – они имели возможность познакомиться с новинками от 150 издательств. А мероприятия второго посетили 22 тысячи человек. Здесь были представлены 272 издательские и книготорговые структуры.

«Мы говорили о том, что главное, что угрожает украинскому книгоизданию – это то, что украинцы покупают российскую книгу. Сегодня этого уже нет. Мы сегодня в своем государстве будем читать свои книги на своем языке», – отметил во время львовского фестиваля Президент Украины Петр Порошенко.

Между тем перед государством возникло немало вызовов, связанных с популяризацией литературы среди украинцев. В 2018 году Украинский институт книги решил взяться за программу пополнения фондов публичных библиотек современными изданиями. Этот шаг призван сделать современную литературу более доступной для населения в уголках, где нет сетей книжных магазинов.

От детективов до фантастики

Как свидетельствуют данные исследователей из проекта Ukrainian Reading and Publishing Data, в 2018 году украинцы больше всего читали современные детективы, классику, фантастику, учебники и книги по саморазвитию.

Одним из самых заметных изданий классических произведений в этом году стал роман Милана Кундеры «Вальс на прощание» в переводе Леонида Кононовича. В основе, на первый взгляд, комедийной истории – отношения между восемью героями, в которых впоследствии проступают темные и неоднозначные тона.

«Я не знаю, что это за магия, связанная с его литературным стилем, но книги Кундеры, однажды войдя в вашу жизнь, остаются там навсегда», – отметила Марьяна Савка, главный редактор «Издательства Старого Льва».

Среди современных детективов литературные критики обращают внимание на роман украинской писательницы Леси Демской «Лето психиатра», который попал в длинный список Книги года ВВС-2018. По сюжету львовский психиатр Андрей Левинский отправляется отдохнуть от работы в село, где ему внезапно приходится расследовать череду подозрительных смертей.

Советник ЕБРР по вопросам культуры Светлана Пыркало охарактеризовала роман «детективом о страсти сельской глубинки», в котором есть «загадки и ведьмы, красочные персонажи, побочные линии, которые все находят свое решение».

В жанре фантастики читателям больше всего запомнился роман известного украинского журналиста Андрея Цаплиенко «Стена». Госкомтелерадио определило издание «бестселлером года». По сюжету в будущем Украина вынуждена держать рубеж от дикарей, населяющих Дикое Поле – то, что осталось от России после распада в 2054 году.

«Мне надо было воссоздать мир, отравленный остатками современных военных технологий, попавших в руки дикарей, наследников сегодняшних северных агрессоров», – рассказал о своей работе журналист-писатель.

Обозреватели детской литературы рекомендовали в этом году родителям обратить внимание на книгу-инструкцию «Ом и Дзень» Александры Орловой с иллюстрациями от художницы Надежды Кушнир (под псевдонимом Надьожна). В этой книге авторы остроумно показывают, как правильно нужно заниматься йогой.

«Мне хотелось создать книгу-развлечение для детей и о детях, где йога-проводником будет малыш», – рассказала Александра Орлова о замысле.

Между тем в жанре мотивационной литературы в этом году отличился бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, который после завершения спортивной карьеры занялся менеджментом и даже преподает эту дисциплину в Университете Санкт-Галлен в Швейцарии. В своей книге он пишет о том, как нужно справляться с неизбежными сложными ситуациями.

«Есть люди – просто невероятные примеры для подражания. Именно таким, по моему мнению, и является Владимир Кличко», – охарактеризовал автора исполнительный директор немецкой корпорации SAP SE Билл Макдермотт.

Издатели уже готовят новые планы на следующий год, предвидя дальнейший рост спроса. Как констатируют специалисты, книжная индустрия продолжает держать фокус на читателе, который все больше теперь ориентируется на украиноязычный текст в качественном оформлении.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля