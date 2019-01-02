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Гройсман объяснил, как в 2019 году будет проходить перерасчет пенсий
02.01.2019 16:32
В наступившем году в Украине впервые будет осуществлен перерасчет пенсий в автоматическом режиме. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Глава правительства отметил:
«В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров (это где-то 500 тыс. лиц). А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это впервые будет автоматическая индексация».
По словам Гройсмана, отныне индексация будет ежегодной и не будет зависеть от политических решений. Он добавил, что основой всех изменений, будут возможности экономики:
«Основой всех изменений должна быть сильная и открытая экономика».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Гройсман, пенсии
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