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Как в 2019-м украинцам начнут платить за выходные и больничные
В Украине в 2019 году максимальный размер суточных при командировках увеличится с 372 до 417 грн. Вместе с тем увеличится и минимальный размер больничных, пишет "Обозреватель".
Как будут оплачивать командировки:
минимальные суточные - 60 грн (сумма не изменилась);
максимальные суточные - 417,3 грн (было 372,3 грн);
командировка за границу - до 80 евро.
Украинцы за время, которое они провели в командировке, должны получать не меньше своего среднего заработка, говорится в 121 ст. Кодекса законов о труде. Чаще всего командировочные дни оплачивают также, как и "обычные".
По закону в день командировки выходить на работу не нужно. То есть даже если вы вернулись рано утром домой, весь этот день вам посчитают "командировочным" и если вы не выйдете на работу, это не может считаться прогулом.
В 2019 году украинцев ждут два главных нововведения: повысят максимальный размер командировочных (размер составляет 0,1 минимальной зарплаты) и, возможно, начнут выплачивать заграничные командировочные в валюте.
Последнее нововведение предусмотрено разработанными НБУ постановлениями, которые вступают в силу в феврале 2019-го.
Ограничения по максимальному размер командировочных не означает, что больше 417,3 грн работодатель платить не может. Просто если платить больше, то придется также заплатить подоходный налог в размере 18%.
Минимальный же размер суточных ни в одном из законов не установлен. Есть только ограничения для бюджетников. Их командировочные не могут быть меньше 60 грн. К этой норме "равняется" и бизнес.
К слову, в постановлении Кабмина №98 также установлен размер заграничных суточных. К примеру, для поездки по работе в Россию это $37 (около 988 грн), в Узбекистан –$25 (690 грн), а в Италию – $50 (1380 грн).
Сколько заплатят за больничный:
минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);
размер больничного зависит от зарплаты и стажа;
работодатель оплачивает первые пять дней, остальное - соцстрах.
Рассчитывая размер больничного, бухгалтер должен учитывать страховой стаж и среднюю зарплату за последние 12 месяцев. Так, совокупную зарплату за этот период делят на количество дней в году (с учетом государственных праздников). Полученная сумма - размер больничного.
Важно при этом учитывать, что получить столько могут только те, кто имеет от 8 лет стажа. Остальным за "больные" дни положена всего часть обычной зарплаты.
Больничный:
от 3 до 5 лет - 60 средней зарплаты%;
от 5 до 8 лет - 70 средней зарплаты%;
от 8 лет - 100% средней зарплаты.
С ростом минимальной зарплаты увеличиваться и минимальный размер больничных. Так, если в 2018-м час работы "стоил" не менее 22,4 грн, в 2019-м - 25,13 грн.
Согласно КЗоТУ, в Украине выходные дни из заработка не вычитываются. Причем если во время праздничного выходного вы находитесь в отпуске, отдыхать можно на один день больше.
При этом при расчете средней зарплаты для начисления отпускных отнимают выходные. Соответственно, чем больше выходных, тем больше заплатят за отпуск.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, больничный, медицина
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