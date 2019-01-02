Какие изменения в медицине ожидают украинцев?

02.01.2019 22:55

В течение следующего года Министерство здравоохранения введет ряд существенных изменений в рамках медицинской реформы. Бригады скорой помощи будут ездить на современном транспорте с новым оборудованием. А пациенту не придется самому полулегально оплачивать диагностику. Что в планах Министерства здравоохранения на 2019 год, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.





Чего ожидать пациентам?

В следующем году пациент по направлению семейного врача сможет проходить рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца и другие анализы и процедуры в любом медучреждении по собственному выбору, которое участвует в программе. Оплачивать услуги будет государство.

Визит к профильным специалистам также будет оплачиваться из бюджетных средств, если пациент получит направление к специалисту от семейного врача.

«Если вы идете к узкому специалисту без направления, необходимо будет оплатить такую ​​консультацию самостоятельно через кассу. Поэтому так важно, чтобы все, кто еще не выбрал своего врача, не откладывали эту задачу», — предупредила исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

Реформу «Бесплатная диагностика» будут внедрять постепенно с 1 июля 2019 года - регион за регионом. В правительстве отметили, что о присоединении населенного пункта к изменениям пациентов оповестит наклейка «Бесплатная диагностика» на дверях поликлиники.

Приоритетом для выполнения остается программа «Доступные лекарства»: в следующем году украинцам и в дальнейшем обещают предоставлять препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. На это в проекте государственного бюджета правительство предусмотрело 1 млрд грн. Для того чтобы воспользоваться программой, пациенту с вышеперечисленными болезнями необходимо обратиться к врачу и получить рецепт. С этим документом нужно прийти в аптеку с пометкой «Доступные лекарства».

В то же время программу ожидает трансформация: возмещать стоимость этих лекарственных средств будут не учреждения здравоохранения или органы местной власти, а непосредственно один оператор бюджетных средств - Нацслужба здоровья. Эксперты отмечают, что это сделает невозможным преступные махинации и коррупцию.

Что изменится для врачей?

В 2019 году семейные врачи получат новые инструменты работы: электронную медкарту, электронный рецепт, электронное направление и электронный больничный. Поэтому для руководителей медучреждений теперь стоит задача обеспечить компьютерами рабочие места всех специалистов поликлиник. В правительстве объясняют, что это важно для того, чтобы медик уделял внимание пациенту, а не бесконечному заполнению бумаг и отчетов.

«Многие из врачей устали от «дурной работы», заполняя десятки отчетных форм. А переход на электронные карточки предусматривает автоматический сбор статистики», — прокомментировал нововведение заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

Между тем на врачей скорой помощи ожидает повышение квалификации до уровня мировых стандартов. Специалистам, которые пройдут такое обучение, увеличат зарплаты.

Бригады экстренной медицинской помощи будут иметь современный транспорт, оснащенный необходимым оборудованием. А их быструю работу должны обеспечить современные диспетчерские службы по всей Украине, объединенные единой электронной системой.

Изменения на первом этапе будут касаться Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областей и Киева. На развитие экстренной помощи правительства заложили в государственный бюджет дополнительный 1 млрд грн.

Также правительство возьмется за реформу образования: для поступающих в медицинские вузы увеличат проходной балл для зачисления. Будущие врачи должны будут сдавать квалификационный экзамен, который соответствует международным стандартам. Минздрав таким образом хочет отсеять взяточничество и студентов, учащихся ради диплома, а не знаний.

Перечисленные изменения будут вводиться в рамках общей реформы — ее старт был запущен в декабре 2017 года, после того, как Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о медицинской реформе. В Минздраве объясняют, что главные задачи нововведений заключаются в повышении уровня лечения и в обеспечении его доступности для всех слоев населения.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля