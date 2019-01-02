- На одной из шахт Донетчины горняки объявили голодовку 20:40
- Путин по телефону пожаловался Макрону на Украину20:26
- Полиция задержала сталкеров, встретивших Новый год в зоне отчуждения20:04
- В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ19:48
- Политолог озвучил сценарий вероятного нападения РФ на Украину19:30
- Укрпочта повышает цены18:47
- В «ДНР» – болваны: Ходаковский пообещал съесть шляпу, если ВСУ применит химоружие18:32
- В Украине подорожают cигареты18:15
- Зеленский заявил, что уже более 130 тысяч человек присоединились к его «президентской» команде17:37
- Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери17:20
Молодым родителям начнут возмещать расходы на няню: подробности
С 1 января 2019 года начала действовать новая социальная программа "Муниципальная няня".
Об этом говорится в статье Экономической правды "Что меняет бюджет 2019 для украинцев: зарплаты, пенсии, субсидии и другое".
Правительство будет возмещать родителям услуги по уходу за ребенком до трех лет. Размер возмещения - прожиточный минимум на детей возрастом до шести лет.
В течение года он будет меняться. С 1 января 2019 года прожиточный минимум составит 1626 грн, с 1 июля - 1699 грн, с 1 декабря - 1779 грн.
Право на такую помощь будут иметь не только украинцы, но и иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине. Помощь не смогут получить родители-воспитатели детских домов семейного типа и приемные родители, которые получают другие виды социальной помощи.
Также с 1 января 2019 года молодые родители за государственный счет смогут пройти медицинское обследование на TORCH-инфекцию.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, няня, расходы, возмещение
- Компанию соратника Ахметова подозревают в финансировании терроризма
- Ахметов повертається, Ляшко домовляється (спецрозслідування)
- "Ахметову нет смысла выступать против Украины" - Жебривский рассказал о встрече с крупными донецкими бизнесменами
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- Ахметову «подрезают крылья»: в Нидерландах заморозили активы «Метинвеста» и «ДТЭК»
- Ахметов задолжал кипрской компании 760 миллионов долларов за "Укртелеком"
- На одной из шахт Донетчины горняки объявили голодовку 20:40
- В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ19:48
- В «ДНР» – болваны: Ходаковский пообещал съесть шляпу, если ВСУ применит химоружие18:32
- Налог на посылки из-за границы: сколько теперь будут платить украинцы17:55
- Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери17:20
- В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы16:15
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- Боевики из "ДНР" блокируют движение в Донецке15:00
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- На одной из шахт Донетчины горняки объявили голодовку 20:40
- Путин по телефону пожаловался Макрону на Украину20:26
- Полиция задержала сталкеров, встретивших Новый год в зоне отчуждения20:04
- В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ19:48
- Политолог озвучил сценарий вероятного нападения РФ на Украину19:30
- Американские ученые предупредили о новом всемирном потопе19:15
- Ученые из Китая создали мощный сканер, способный увидеть человеческую душу19:04
- Укрпочта повышает цены18:47
- В «ДНР» – болваны: Ходаковский пообещал съесть шляпу, если ВСУ применит химоружие18:32
- В Украине подорожают cигареты18:15
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление