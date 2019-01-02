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Нападение РФ на Украину признали крупнейшей угрозой для мировой безопасности
Информационное агентство Reuters опубликовало колонку авторства Питера Эппса, где автор рассматривает наибольшие риски мировой безопасности и указал среди крупнейших мировых угроз — нападение РФ на Украину, передает УНН.
Торговая война между США и Китаем, военное влияние России в Восточной Европе и самая непредсказуемая администрация США — факторы, которые могут стать выдающимися для 2019 года, считает аналитик.
Украина, как отмечает аналитик, остается местом, где эскалация в Европе является наиболее вероятной. Путин аннексировал Крым и отрезал доступ к нему новой оградой, захватил контроль над входом в Азовское море, построив мост и теперь есть ожидания, что Москва попытается дальше захватить территорию, возможно в направлении Мариуполя, говорится в колонке.
Среди других крупнейших угроз и наиболее влиятельных на мировую стабильность Эппс отметил: Трёхстороннюю встречу между США, Китаем и РФ; ситуацию в Южно-Китайском море; военные конфликты в Сирии и Йемене; политику КНДР.
Как сообщалось ранее, через 2-3 месяца мы увидим, что Америка предоставляет оружие Киеву и объявит новые санкции против России. Об этом в интервью Украинской службе “Радио Свобода” рассказал — американский дипломат, директор Евразийского центра “Атлантического совета” (Atlantic Council) в Вашингтоне Джон Хербст.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, война
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