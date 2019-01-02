- «Умеет врать»: политолог подловил Зеленского на лжи15:55
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- «Не дождетесь!». Мэр Киева раскусил разыгравших его российских пранкеров15:21
- Боевики из "ДНР" блокируют движение в Донецке15:00
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- Не по доброй воле: Ходаковский выяснял, кто его не пускает в «ДНР»14:15
- Как в 2019-м украинцам начнут платить за выходные и больничные13:33
- СБУ за год предотвратили в стране восемь терактов13:17
- Скандал с поздравлением Зеленского получил неожиданное продолжение13:00
«Не дождетесь!». Мэр Киева раскусил разыгравших его российских пранкеров
Российские пранкеры «Вован и Лексус» от имени украинского премьер-министра Владимира Гройсмана позвонили в предновогоднюю ночь мэру Киева Виталию Кличко и поздравили Кличко с Новым годом. Соответствующая запись опубликована на Ютуб-канале пранкеров.
Судя по записи, Кличко пожелал «премьер-министру» здоровья, продуктивности и успеха в 2019-м, на что пранкеры отметили:
«Ну, а мы тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскиваем»
После данной фразы, Кличко понял, что стал жертвой розыгрыша и поздравил дозвонившихся с Новым годом, пожелав «разводить побольше людей». Он похвастался, что его трудно разыграть, поскольку он практически сразу разгадывает розыгрыш. При этом пранкеры не упустили возможность узнать, как обстоят дела с отоплением в украинской столице, на что Кличко заявил:
«С теплом все нормально. Не дождетесь!».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мэр, Кличко, пранк
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- Боевики из "ДНР" блокируют движение в Донецке15:00
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)11:43
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые 10:33
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление10:22
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал07:38
- Новогоднее перемирие не соблюдается: оккупанты обстреляли позиции ВСУ07:26
- «Умеет врать»: политолог подловил Зеленского на лжи15:55
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- «Не дождетесь!». Мэр Киева раскусил разыгравших его российских пранкеров15:21
- Марк Цукерберг вылетел из пятерки самых богатых людей в мире15:10
- Боевики из "ДНР" блокируют движение в Донецке15:00
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- Не по доброй воле: Ходаковский выяснял, кто его не пускает в «ДНР»14:15
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Астролог предупреждает: 2019 год – год травм15:32
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление