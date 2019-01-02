2 января в Украине будет облачно. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Небольшой мокрый снег, на западе с дождем, ночью 2 января в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки, в южных, 2 января и в восточных областях без осадков. На дорогах, кроме запада и юга, гололедица. Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, 2 января в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 ° мороза (2 января в восточных областях 4-9 ° мороза); днем в Украине (2 января в западных и северных областях в течение суток) от 2 ° мороза до 3 ° тепла; в Карпатах ночью и днем 7-12 ° мороза.

На Киевщине 2-3 января прогнозируется местами небольшой мокрый снег (ночью 2 января везде). На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3 января 0-5 ° мороза, в остальное время от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

Украинский гидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 2 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области.

"По данным Укргидрометцентра, 2 января 2019 года в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС во вторник.

Источник: https://from-ua.com