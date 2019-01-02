Полиция задержала сталкеров, встретивших Новый год в зоне отчуждения

02.01.2019 20:04

Сотрудниками полиции были задержаны два сталкера, попавших в зону отчуждения незаконным путем. Журналисты узнали об этом из сообщения, распространенного сегодня пресс-службой полиции Киевской области, передает replyua.net.



Задержанными оказались 33-летняя женщина и 24-летний мужчина, являющиеся жителями Житомирской области Украины. Целью их визита в Припять оказался экстремальный туризм, а также желание встретить Новый год в столь неожиданном месте. К сожалению, остается неизвестным, почему вышеуказанные граждане приняли решение посетить зону отчуждения незаконным путем, вместо того, чтоб легально пройти пункт пропуска.



Полицейские составили на сталкеров административные протоколы по статье: «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». В соответствии с данной статьей им грозит наказание, заключающееся в наложении штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 гривен). Следует также отметить, что это не единственные люди, предпринявшие попытки попасть в зону отчуждения, минуя официальные пункты пропуска. Однако, они оказались первыми в наступившем году. Зато, на протяжении 2018 года сотрудники полиции задержали 198 подобных нарушителей.