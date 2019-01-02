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Путин по телефону пожаловался Макрону на Украину

02.01.2019 20:26
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Путин по телефону пожаловался Макрону на Украину

Президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили тему Украины. Об этом сообщают российские СМИ.

Стало известно, что речь шла о недавнем инциденте в Керченском проливе, когда украинские моряки были захвачены в плен Россией. В беседе Путин назвал случившееся «провокацией». СМИ РФ отмечают:

«Продолжен обмен мнениями по внутриукраинскому кризису с учетом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года».

Также, лидеры обсудили ситуацию в Сирии. Во время разговора была подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования с учетом договоренности о создании конституционного комитета.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, телефон, Макрон
 
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