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СБУ за год предотвратили в стране восемь терактов
02.01.2019 13:17
За минувший год в ходе контрразведывательной деятельности Службы безопасности Украины на территории страны были предотвращены восемь терактов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В силовом ведомстве отметили:
«Восемь террористических актов на территории Украины было предотвращено Службой безопасности Украины в 2018 году, из них пять раскрыто».
Кроме того, в СБУ добавили, что в 2016—2018 годах в Украине было предотвращено 28 террористических актов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, теракт, СБУ
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