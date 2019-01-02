Томос: стало известно о новой важной победе Украины

02.01.2019 12:15

О решении перейти в единую поместную православную церковь заявила церковная община Московского патриархата, расположенная в селе Скибин Жашковского района Черкасской области.

Как передает replyua.net, соответствующее решение было принято без ожидания официального вручения Томоса об автокефалии украинской православной церкви. Население Скибина составляет две тысячи человек, большая часть из них – прихожане храма Святой великомученицы Параскевы. Все участники церковных собраний отдали голоса за выход из МП.



Однако язык богослужения по-прежнему будет оставаться церковно-славянским, хотя уже в текущем году, согласно требованию самих прихожан, запланирован переход на украинский. Также известно, что документы на переход начали готовить еще три села в Жашковском районе.



Ранее предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний заявил, что нет причин избегать общения с православными РПЦ в Украине. Священнослужитель отметил, что отношения между православными христианами в Украине должны быть мирными и конструктивными.