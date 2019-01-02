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Украинцы будут покупать валюту по-новому
Предусмотренные новым законом Украины о валюте меры будут вводиться в действие постепенно. Это делается для того, чтобы не навредить национальной валюте.
"Главное, что основным средством платежей в Украине является национальная валюта. И мы должны все свои усилия, действия и помыслы направить на то, чтобы гривня была как можно более сильной. Гривня крепка не объемом ЗВР, а уровнем конкурентоспособности украинских продуктов, товаров и услуг"
– добавил Шпек.
После введения закона в действие, гривня по прежнему останется единственной валютой для расчетов.
Однако новые правила предусматривают определенные исключения. К примеру, платить зарплату в долларах официально смогут морякам, дипломатам, консулам и другим сотрудникам представительств иностранных государств.
Украинцы же смогут рассчитываться валютой в следующих случаях:
- платить иностранцам (инвесторам и поставщикам);
- переводить валюту;
- рассчитываться за страхование жизни;
- покупать государственные ценные бумаги.
Теги: Украина, Донбасс, закон, валюта
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