«Умеет врать»: политолог подловил Зеленского на лжи

02.01.2019 15:55

Если до 3 февраля «выдвинуть» Вакарчука, Пономарева, Поплавского или Винника, то рейтинг Зеленского будет размыт. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политический эксперт Николай Спиридонов.

Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг новогоднего обращения шоумена Владимира Зеленского на телеканале «1+1», наш собеседник отмечает следующее: «Плюсы» не особо красиво поступили, используя мощности для предвыборной площадки кандидата, который является сотрудником. Но, с другой стороны, а как поступают другие каналы? Порошенко является владельцем «5 канала» и «Прямого», и его там постоянно пиарят. «24-й» вроде как имеет отношение к Садовому, там тоже достаточно часто его пиарят. Поэтому сказать, что «плюсы» поступили хуже, чем в Украине принято поступать, у меня оснований нет».

Что касается непосредственно намерения Владимира Зеленского бороться за президентское кресло, то аналитик заявляет следующее: «Во-первых, я его пока не вижу реальным кандидатом в президенты. Он, скорее всего, ориентирован на парламентскую кампанию, на президентской у него особых шансов не будет. Побороться он может в основном с бело-голубым электоратом. С технологической точки зрения достаточно очевидно, как его рейтинг понизить. Если, допустим, его воспринимать как серьезного оппонента, то до 3 февраля можно выдвигать разных кандидатов: выставить того же Вакарчука, Пономарева, Поплавского, Винника - и, соответственно, артистический рейтинг будет размыт».

В то же время, продолжает политолог, в том, что Зеленский вступит в предвыборную гонку, сомнений не было.

«Тут кулуарный момент. Было потрачено уже сотни тысяч долларов на его кампанию, поэтому интриги никакой не было, что он выдвинется», - добавляет Спиридонов.

По словам эксперта, «делать из Зеленского мать Терезу» оснований нет.

«Даже если взять его интервью Гордону, то он там как минимум несколько раз соврал. Во-первых, когда он сказал, что Янукович предлагал ему 100 млн долларов, это и звучит немного несуразно, и невербалка - мимика, жесты - все говорило о том. Я думаю, что ему предлагали максимум 1 миллион, и этот миллион он, скорее всего, взял. Если проанализировать политику «Квартала» по отношению к тогдашнему президенту Януковичу, то как раз в 2011-2012 гг. они стали более лояльны, то есть так или иначе как-то договорились. В выступлении он или запутался, или сознательно врал относительно его фильмов, которые в России выпускались - он сказал, что один фильм он в 2012 выпустил, а у него еще фильм и в 2015-м выходил», - отмечает собеседник издания.

«То есть, мы видим, что Зеленский тоже умеет врать, как и все остальные политики. И какую-то кристально чистую политику он вряд ли сможет вести, то есть он будет примерно такой же экземпляр, как и все остальные политики. Плюс он ведомый, совершенно понятно, фигура какого олигарха за ним стоит», - добавляет политолог.