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В Украине подорожают cигареты
02.01.2019 18:15
С 1 января 2019 в Украине на 20% повышены акцизы на табачные изделия - такое обязательство Украина взяла на себя в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.
А с 1 июля нынешнего года налог вырастет еще на 9% - в соответствии с уровнем инфляции в минувшем году.
Таким образом, в 2019 году Украину ждет существенное подорожание цен на табачные изделия – сигареты, сигары и прочие.
Согласно прогнозу Андрея Скипальского, руководителя Украинского центра контроля за табаком, к концу года "бюджетные" марки сигарет могут стоить около 38 грн за пачку.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, цена, сигареты, подорожание, повышение
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