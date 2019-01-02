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В Украине ухудшится погода, синоптики предупредили о метелях и снегопадах
В большей части украинских регионов прогнозируется ухудшение погодных условий, сильные порывы ветра и метель.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в сегодняшнем сообщении ГСЧС. «В утренние часы в Украине, за исключением южной части, порывы ветра 15-20 м/с, метели… В Карпатах и на Прикарпатье прогнозируется юго-западный ветер 25-30 м/с», – отмечается в сообщении ведомства со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ухудшатся погодные условия в Киеве и в столичном регионе. В тексте сообщения подчеркивается, что на дорогах гололедица, порывы ветра утром достигнут 15-20 м/с, метель.
Буквально вчера спасатели предупредили о лавинной опасности в районе Карпат. Согласно данным Укргидрометцентра, сегодня в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей прогнозируется значительная снеголавинная опасность – третьего уровня.
Теги: Украина, Донбасс, погода, снег, метель
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