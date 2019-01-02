Последние новости раздела
- В Украине выросла минимальная зарплата09:02
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Эксперты прогнозируют в 2019 году мировой экономический кризис08:18
- В Украине вводят новые правила для безработных07:45
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал07:38
- Новогоднее перемирие не соблюдается: оккупанты обстреляли позиции ВСУ07:26
- Погода на 2 января: держитесь!07:10
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление23:16
- Закон о посмертном донорстве в Украине вступил в силу21:11
- В Украину идет похолодание: синоптик назвала дату20:42
В Украине выросла минимальная зарплата
02.01.2019 09:02
Со вторника, 1 января, в нашей стране минимальная зарплата выросла до 4173 гривень.
Об этом говорится в тексте закона о госбюджете на 2019 год.
«Установить в 2019 году минимальную заработную плату: в месячном размере с 1 января - 4173 гривни, в почасовом размере с 1 января - 25,13 гривни», - говорится в законе о госбюджете на 2019 год.
Как известно, в 2018 году минимальная зарплата составляет 3723 гривни, в почасовом размере это составляет 22,41 гривни. Таким образом, сумма увеличилась на 450 гривень (около 12%).
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по итогам 2019 года средняя зарплата в Украине превысит 10,5 тысяч гривень.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, минимальная зарплата, повышение
Читайте также:
- Да пребудет с тобой сила: Дарт Вейдер баллотируется на пост президента Украины (ВИДЕО)
- В России предложили заморозить украинский кредит
- Скандал: двух известных регионалов исключили из партии
- Саакашвили начал открытую непримиримую борьбу с украинской коррупцией. К чему это приведет? (ВИДЕО)
- Новая "минималка" подстегнула рост цен в Украине
- Крым является территорией Украины - предвыборная программа кандидата на пост президента России
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал07:38
- Новогоднее перемирие не соблюдается: оккупанты обстреляли позиции ВСУ07:26
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление23:16
- В Славянске на площади установили дартс из шаров в цветах российского флага22:41
- «Зато без Биндер»: украинцы в шоке от устрашающих фото из Донецка22:14
- 1 января террористы били из минометов по силам ВСУ под Мариуполем20:07
- Главарь «ДНР» Пушилин заявил, работникам «Стирола» платить не будут19:39
- В Донецке замечен микроавтобус «Груз 200»18:02
- Боевики «ЛДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают их авто17:28
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- Пьяный дебош в самолете: известный российский спортсмен ударил стюардессу09:15
- В Украине выросла минимальная зарплата09:02
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Эксперты прогнозируют в 2019 году мировой экономический кризис08:18
- "Тяжелый год", - Слепаков взорвал Интернет песней о том, что творится в РФ, просмотры бьют рекорды 08:00
- В Украине вводят новые правила для безработных07:45
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал07:38
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Астролог предупреждает: 2019 год – год травм15:32
- Ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь13:48
- Мифы о похмелье: чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки12:10
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет
- В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе