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Зеленский заявил, что уже более 130 тысяч человек присоединились к его «президентской» команде
Новоиспеченный желающий поучаствовать в президентской гонке лидер студии «Квартал 95» Владимир Зеленский начал собирать команду через специальный сайт ze2019.com/team. На протяжение менее, чем суток, на нем зарегистрировалось свыше 130 тысяч поклонников комика – невзирая на то, что вчера в первые минуты работы страницы на нее была совершена мощная хакерская атака, передает replyua.net.
Между тем, в соответствии с сообщением студии «Квартал 95» в социальной сети Facebook, в течение 30 минут на сайт пришло 2,5 миллиона запросов.
«Только появился сайт нашего движения «Слуга народа», только наша «небольшая птичка» полетела вверх – нас атаковали хакеры. Мы справимся с этой атакой. Спасибо, что вы с нами. Всех победим. Мы – молодцы!», – сказал Зеленский поклонникам, комментируя ситуацию.
В скором времени работа сайта была быстро восстановлена. После завершения всей процедуры регистрации пользователям приходит картинка с надписью: «ПреЗедент. Слуга народу». Основное требование к вероятным членам команды – отсутствие политического прошлого.
Теги: политика, Украина, Донбасс, президент, Владимир Зеленский, выборы президента
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