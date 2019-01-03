Из-за чего ЦИК Украины закрыл свои участки в РФ – Климкин дал исчерпывающий ответ

03.01.2019 18:29

Украинская сторона пришла к выводу о том, что необходимо закрыть избирательные участки в России. Климкин сообщил, что это было сделано, чтобы процесс выборов проходил в рамках демократии.

Также правительство опасается за безопасность украинцев. Министр иностранных дел Украины рассказал о том, что проведение выборов на территории страны-агрессора очень небезопасно для избирателей. Об этом он написал в издании "Украинская Правда", а также своем "Твиттере", передает издание "Диалог.UA."

Политик учел ряд факторов, из-за которых правительство пришло к подобному решению. Прежде всего он сослался на то, что РФ является державой-агрессором по отношению к Украине. Следующий фактор касается того, что выборы должны быть демократичными, а их проведение на территории России противоречит самим принципам демократии. Главным же мотивом закрытия выборных участков послужила, по словам Климкина, безопасность. "Речь даже не идет о возможном вмешательстве агентов ФСБ во время выборов. Нас заботит реальная безопасность граждан Украины, которые, несмотря на давление пропаганды, все-таки придут на эти участки, чтобы отдать свой голос.

Случиться может с ними что угодно, учитывая ситуацию внутри Российской Федерации", - написал Климкин.