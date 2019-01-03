Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Из-за чего ЦИК Украины закрыл свои участки в РФ – Климкин дал исчерпывающий ответ

03.01.2019 18:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из-за чего ЦИК Украины закрыл свои участки в РФ – Климкин дал исчерпывающий ответ

Украинская сторона пришла к выводу о том, что необходимо закрыть избирательные участки в России. Климкин сообщил, что это было сделано, чтобы процесс выборов проходил в рамках демократии.

Также правительство опасается за безопасность украинцев. Министр иностранных дел Украины рассказал о том, что проведение выборов на территории страны-агрессора очень небезопасно для избирателей. Об этом он написал в издании "Украинская Правда", а также своем "Твиттере", передает издание "Диалог.UA."

Политик учел ряд факторов, из-за которых правительство пришло к подобному решению. Прежде всего он сослался на то, что РФ является державой-агрессором по отношению к Украине. Следующий фактор касается того, что выборы должны быть демократичными, а их проведение на территории России противоречит самим принципам демократии. Главным же мотивом закрытия выборных участков послужила, по словам Климкина, безопасность. "Речь даже не идет о возможном вмешательстве агентов ФСБ во время выборов. Нас заботит реальная безопасность граждан Украины, которые, несмотря на давление пропаганды, все-таки придут на эти участки, чтобы отдать свой голос.

Случиться может с ними что угодно, учитывая ситуацию внутри Российской Федерации", - написал Климкин.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, закрытие, демократия, ЦИК, ФСБ, избирательный участок, Климкин, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх