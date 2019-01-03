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Какое главное условие для открытого вторжения РФ в Украину – комбат ВСУ дал ответ
За все время действий сепаратистов на Донбассе множество специалистов говорили о своих мыслях по поводу вторжения России на территорию Украины. Не уходят от подобных мыслей и воины ВСУ. Одним из тех, кто рассказал о возможном открытом конфликте, был комбат ВСУ Вячеслав Власенко.
Командир 46-го отдельного штурмового батальона военных сил Украины Вячеслав Власенко считает, что Российская Федерация открыто атакует Укранское государство, если на следующих выборах президента победит настоящий патриот.
Об этом он написал в своей странице в "Фейсбуке", передает издание "Диалог.UA".
Он отметил, что настоящий патриот Украины никогда не будет идти на переговоры с Путиным. Особенно это касается, по его словам, таких заявлений, как "мир любой ценой". "Власти Кремля надеются, что во время следующих президентских выборов в Украине место займет выгодный им президент. Однако если нужный РФ человек не займет свое место, для России ничего не останется, кроме как вторгнуться открыто на территорию Украины", - написал Власенко. Тем не менее, несмотря на неутешительные прогнозы комбата, он также отметил, что при таких действиях Украину поддержит Запад. Особенно это касается НАТО, что следит за безопасностью в Европе.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, НАТО, вторжение, ВСУ, РФ
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