Кремль применит открытую агрессию против Украины в двух случаях

03.01.2019 14:45

Сегодня целая армия политических, военных экспертов рассуждает, в каком случае Кремль может принять решение о применении открытой агрессии против Украины. На самом деле это возможно только в двух случаях: в критической для себя ситуации, которая может угрожать существованию империи или ситуации, когда впереди только дефолт. Второй случай: в ситуации, когда применение открытой агрессии быстро и эффективно решит геополитические проблемы Кремля. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Александр Костюк.

Он отмечает, лучшим вариантом для Кремля было бы, очевидно, если бы ему удалось убедительно выставить Украину в качестве агрессора. Убедительно, как для Запада, так и для внутреннего потребителя, так как это удалось сделать в грузинском конфликте 2008 года. Заветная мечта Кремля, конечно же, блиц-криг, «маленькая быстрая победоносная война». Или хотя бы нанести Украины мучительного локального военного поражения, которое могла бы привести к политической дестабилизации и разрушению власти.

Александр Костюк пишет, если бы Кремль был уверен в получении быстрой военной победы, он без сомнения решился бы на прямое военное вторжение, даже несмотря на серьезный ответ Запада и тяжелые экономические потери. Вопрос Украины важнейшый для самого существования «империи». Однако Кремль совершенно не способен к затяжной войне: санкции, эмбарго, изоляция Запада, военные потери, разочарования собственного населения очень быстро разрушат «империю».