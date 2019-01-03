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Украинская сторона ждет, что Штаты и НАТО помогут сдержать РФ от нападения на Украину
Запад на протяжении долгого времени старался помогать Украине сдерживать агрессию РФ. Посол Украины в США выразил надежды на то, что эта помощь в 2019 году окажется более эффективной, так как в 2018 Россия успела применить агрессивные действия против Украинского государства.
Украина в 2018 году испытала на себе много актов агрессии со стороны Российской Федерации. Однако полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый рассказал в интервью о том, что в 2019 ситуация может измениться, если Запад предоставит Украине надежную поддержку, передает издание "Диалог.UA" c ссылкой на ЛентаUA.net.
"Украинская сторона ожидает, что в 2019 году НАТО, а также США помогут нам в увеличении наших оборонительных возможностей. Вполне возможно, что будут внедрены соответствующие проекты в сфере энергетики. Но ее мы тоже к тому времени обезопасим от возможной диверсии неприятеля", - сообщил Чалый.
При этом украинский посол подтвердил слова многих экспертов о том, что Российская Федерация представляет угрозу для всего Запада. По этой причине, очевидно, Чалый рассчитывает на помощь Европы и Америки, так как им нужно обезопасить и себя через Украину.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, НАТО, агрессия, посол, РФ
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