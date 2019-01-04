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Астролог назвал победителя на выборах президента в 2019 году
Хорошие шансы победить на президентских выборах в марте есть сразу у нескольких кандидатов.
Об этом рассказал астролог Влад Росс, передает politeka.net.
«Стрелец (Юлия Тимошенко родилась под зодиакальным знаком Стрельца, – Ред.) точно проходит во второй тур. Ну, а Водолей (Владимир Зеленский родился под знаком Водолея, – Ред.) – это все наше будущее. В знаке Стрельца сейчас Юпитер – символ власти, удачи и успеха, что может говорить о том, что выборы выиграет именно Стрелец, во второй тур выйдет точно», — отметил Росс.
По словам астролога, у Водолея тоже неплохие шансы выйти во второй тур.
«Вообще самый «звездный час» именно у Зеленского: для него звезды четко сходятся и прекрасно располагаются на небе, что говорит о том, что больше всего шансов у него. Это просто звездная комбинация!» — добавил он.
Росс считает, что выборы в Украине можно выиграть и без звездной комбинации и удачи.
«Достаточно просто всех купить, ту же Избирательную комиссию. С таким расположением планет, как в гороскопе у Порошенко выстроятся Меркурий и Нептун на момент выборов, ему легко может удастся сфальсифицировать все: сначала протащить себя во второй тур вместе с Тимошенко, а потом ее обыграть. Тимошенко стопроцентно будет во втором туре», — отметил астролог.
«Судьба Порошенко будет зависеть от того, как ему удастся сфальсифицировать выборы. Если это не получится провернуть, то ему больше не быть президентом. Однако звезды могут благоприятствовать одним людям, а другие с помощью «бабла» меняют все – против «бабла» не попрешь. Даже если Порошенко не выиграет выборы, он будет оставаться в украинской политике – это не Яценюк, который ушел окончательно. Однако влиять на жизнь страны он уже не будет, тем более, настолько существенно, как сейчас», — резюмировал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, астролог, выборы президента
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