Больше, чем при СССР: очередная военная выходка Путина показала, как Россия относится к Крыму

04.01.2019 08:45

Российское правительство все больше стягивает на территорию полуострова военнослужащих и соответствующей техники.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил в своем интервью, что российское правительство разместило на территории оккупированного Крымского полуострова большое количество войск, превышающее там концентрацию военных во времена СССР. Об этом сообщает "Укринформ", передает "Диалог.UA".

Ельченко заметил, РФ нарушила соглашения и добавил, что на сегодняшний день весь полуостров превратился в огромную военную базу.

По его словам, количество военной техники в Крыму превышает все допустимые лимиты и согласованные ограничения российского военного присутствия в регионе.

Напомним, Виталий Портников, известный украинский журналист, заявил, что из-за того, что страна-агрессор противозаконно оккупировала украинский Крым, то ей приходится тратить на полуостров финансы, которых у нее попросту нет.

Кроме того, сторонники оккупации Крыма начинают пожинать плоды своих действий, жалуясь на тяжелую жизнь и проблемы на полуострове в соцсетях.



