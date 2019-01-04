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ЧП в Крыму: тысячи людей остались без света
19 населенных пунктов, расположенных на территории незаконно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова, остались без электроснабжения в связи с непогодой. Сотрудники предприятия «Крымэнерго» рассказали журналистам, что в настоящее время без света остаются около шести тысяч абонентов, передает replyua.net.
Как оказалось, в ночь с 3 на 4 января в Крыму разбушевался достаточно сильный ветер и дождь, переходящий в снег. Отложения мокрого снега, а также гололедно-изморозевые отложения и гололед, стали причиной повреждений нескольких воздушных линий электропередач, расположенных в различных районах полуострова. «Больше всего пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также города Евпатории. Зафиксированы технологические нарушения в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов», - сказано в сообщении.
Напомним, 29 декабря полностью обесточенными также оказались населенные пункты Набережное и частично Заветное в Ленинском районе Крыма. Причиной такого положения вещей также стали достаточно тяжелые погодные условия. Изначально, 28 декабря были обесточены 10 населенных пунктов, однако, к утру следующего дня электроснабжение было восстановлено в восьми из них.
Теги: Донбасс, Крым, электричество, свет
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