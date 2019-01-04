Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ЧП в Крыму: тысячи людей остались без света

04.01.2019 12:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЧП в Крыму: тысячи людей остались без света

19 населенных пунктов, расположенных на территории незаконно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова, остались без электроснабжения в связи с непогодой. Сотрудники предприятия «Крымэнерго» рассказали журналистам, что в настоящее время без света остаются около шести тысяч абонентов, передает replyua.net.

Как оказалось, в ночь с 3 на 4 января в Крыму разбушевался достаточно сильный ветер и дождь, переходящий в снег. Отложения мокрого снега, а также гололедно-изморозевые отложения и гололед, стали причиной повреждений нескольких воздушных линий электропередач, расположенных в различных районах полуострова. «Больше всего пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также города Евпатории. Зафиксированы технологические нарушения в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов», - сказано в сообщении. 

Напомним, 29 декабря полностью обесточенными также оказались населенные пункты Набережное и частично Заветное в Ленинском районе Крыма. Причиной такого положения вещей также стали достаточно тяжелые погодные условия. Изначально, 28 декабря были обесточены 10 населенных пунктов, однако, к утру следующего дня электроснабжение было восстановлено в восьми из них.



Теги: Донбасс, Крым, электричество, свет
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх