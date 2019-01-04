ЦИК утвердила бюджетные программы предстоящих президентских и парламентских выборов

04.01.2019 07:45

Сегодня, 3 декабря, на заседании Центральной избирательной комиссии Украины были утверждены бюджетные программы предстоящих президентских и парламентских выборов. Так пишет replyua.net, ссылаясь на golos.ua.



Так, согласно предоставленным данным, на организацию и проведение выборов Президента Украины будет потрачено два миллиарда триста пятьдесят четыре миллиона гривен. Из указанной суммы двести шестьдесят шесть миллионов уйдёт на обеспечение Центральной избирательной комиссии. Остальные деньги будут потрачены на организацию работы окружных, а также участковых избирательных комиссий. А вот парламентские выборы обойдутся нашему государству немного дешевле. На их организацию и проведение из государственного бюджета выделят один миллиард девятьсот сорок девять миллионов гривен. К тому же, во время заседания Центральная избирательная комиссия определила, во сколько Украине обойдётся поддержание надлежащего уровня функционирования Государственного реестра избирателей. Так, в 2019 году на это будет выделено приблизительно двести двадцать четыре миллиона гривен.



Напомним, что уже в марте текущего года в Украине пройдут выборы Президента. По предварительным данным баллотироваться на пост главы украинского государства будут приблизительно сорок кандидатов. На данный момент ведётся регистрация всех делающих побороться за президентское кресло.