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«Доставайте шапки и рукавицы»: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные
Сегодня над большей частью Украины проходит сильный циклон, который пришел из Греции. При этом новый циклон придет в Украину уже завтра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
На своей странице в Facebook она отметила, что новый циклон затронет северные и западные регионы:
«5 января на севере и западе, кроме Сумщины, выпадет снег и усилится южный, южно-западный ветер, возможны метели».
В то же время, Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Херсон, Днепр и территорию аннексированного Крыма завтра ожидает прекращение непогоды. На юге и в центре страны в основном будет сухая погода. В Киеве 5 января ожидается небольшой снег и порывы ветра, мороз будет около -5.
Средняя температура ночью 5 января составит −5…−11, днем — −3…−8. В Сочельник и в Рождество морозы усилятся: ночью до −8…−16, а днем от -5 до -12.
В Киеве на Рождество прогнозируют ночью до 14, днем — около -10. Синоптик отмечает:
«Доставайте теплые платки, рукавицы, шапки… Не забудьте запастись дровами для камина, подготовить подарочки под рождественскую елку и выучите несколько новых колядок!».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, выходные, прогноз погоды
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