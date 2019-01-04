Епифаний объяснил, какая судьба ждет РПЦ в Украине

04.01.2019 18:00

Русская Православная Церковь в Украине будет существовать и в будущем. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

По его словам, все верующие украинцы должны добровольно выбирать свой религиозный центр и не подвергаться давлению:

«Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская Православная Церковь и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем… Архиерей или священник с общиной должны определиться. Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, соответственно обращаются к нам, и мы принимаем их в нашу структуру единой ПЦУ».

Кроме того, он уточнил, что после Объеденительного собора двери ПЦУ открыты для всех православных Украины. Епифаний подчеркнул:

«Мы приглашаем всех представителей, которые сейчас находятся в лоне Русской Православной Церкви, чтобы они присоединились к независимой ПЦУ. Если говорить об определенной стратегии, то она должна строиться на евангельских принципах любви, мира, взаимопонимания, братского взаимоуважения».

Источник: https://donpress.com