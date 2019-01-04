- Погода на Рождество резко изменится: «ворвется сильный мороз и не только»19:20
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Епифаний объяснил, какая судьба ждет РПЦ в Украине18:00
- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Трудовой стаж: кого из украинцев коснутся изменения в 2019-м17:25
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Народный синоптик дал подробный прогноз погоды на 2019 год16:30
- Порошенко сделал важное заявление по предстоящим выборам президента16:16
Епифаний объяснил, какая судьба ждет РПЦ в Украине
Русская Православная Церковь в Украине будет существовать и в будущем. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
По его словам, все верующие украинцы должны добровольно выбирать свой религиозный центр и не подвергаться давлению:
«Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская Православная Церковь и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем… Архиерей или священник с общиной должны определиться. Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, соответственно обращаются к нам, и мы принимаем их в нашу структуру единой ПЦУ».
Кроме того, он уточнил, что после Объеденительного собора двери ПЦУ открыты для всех православных Украины. Епифаний подчеркнул:
«Мы приглашаем всех представителей, которые сейчас находятся в лоне Русской Православной Церкви, чтобы они присоединились к независимой ПЦУ. Если говорить об определенной стратегии, то она должна строиться на евангельских принципах любви, мира, взаимопонимания, братского взаимоуважения».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, церковь, православие
- Предстоятеля новой церкви могут переизбрать: конкурент Епифания раскрыл карты
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР
- Ударно возводим и... разрушаем
- Что волновало украинское общество в 2018 году?
- 15 февраля православные отмечают великое Сретение Господне
- "Украину ждет военный переворот", - спикер "Правого сектора"
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Война на Донбассе может длиться еще несколько лет, – политолог15:06
- Из Покровска в Харьков запустят новый поезд14:55
- Ситуация на Донбассе: к чему стоит готовиться в январе14:45
- Польша предлагает расширить «нормандский формат» и назначить посла генсека ООН по Украине14:15
- «Стрельбе обучал россиянин с позывным «Грузин»: СБУ задержала члена НВФ «ДНР»13:16
- Погода на Рождество резко изменится: «ворвется сильный мороз и не только»19:20
- Ученые обнаружили молекулу, замедляющую старение19:01
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- Епифаний объяснил, какая судьба ждет РПЦ в Украине18:00
- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Трудовой стаж: кого из украинцев коснутся изменения в 2019-м17:25
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- Украинцам подсказали, как преодолеть усталость14:33
- Эта привычка может спровоцировать облысение12:30
- Названы продукты, больше всего способствующие облысению09:02
- Медики назвали причины утренних мигреней08:00
- Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя22:02
- Вот от какого знака зодиака вы зависимы!20:58
- Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть14:05
- Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО08:46
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал