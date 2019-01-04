«Команду Зеленского» заподозрили в махинациях со счетчиком

04.01.2019 07:25

На сайте «Команды Зеленского» обнаружены махинации с количеством зарегистрировавшихся людей. Такой информацией поделилось издание «Днепроград» со ссылкой на блогера Игоря Бигдана.

Там подозревают, что счетчик желающих пополнить ряды команды Владимира Зеленского на его сайте никак не связан с настоящим числом зарегистрировавшихся.

Сообщается, что на сайте «Команды Зеленского» в течение двух дней будто бы зафиксировано 200 тысяч желающих стать частью команды.

«За два дня — 200 тысяч человек, это огромное число, такими цифрами поддержки не может похвастаться ни один украинский политик. Речь ведь не о лайках, а о регистрации — желающий вступить должен дать свои контактные данные, а на это согласен не каждый, да и времени это занимает больше, чем просто «лайк», — пишет Игорь Бигдан.

Пользователь Чеки. Reborn в соцсети Twitter также заметил, что счетчик ведет себя странно — прирост составляет 130−150 единиц в минуту, вне зависимости от времени суток:

«Относительно ЗЕКоМанды. Пишем простенький скрипт и дергаем количество „зэков“ в ЗЕКоМанди ежеминутно. Видим, что скрипт выдает + 130−150 „зэков“ ежеминутно независимо от времени (ночью, днем)».

В издании «Днепроград» со ссылкой на веб-мастеров объяснили, что число на счетчике растет от специального запроса, а на сервере отвечает скрипт, увеличивающий это число. И оно никак не связанно с заполненными анкетами.

Источник: https://donpress.com