- Боевики "Л/ДНР" показали скандальное видео с "признаниями" пленного бойца ВСУ07:35
- «Команду Зеленского» заподозрили в махинациях со счетчиком07:25
- В Донецке боевики «ДНР» проводят обыски на остановках07:13
- Россия стягивает войска в оккупированный Крым, раскрыты истинные масштабы23:46
- Из-за чего ЦИК Украины закрыл свои участки в РФ – Климкин дал исчерпывающий ответ18:29
- Украинская сторона ждет, что Штаты и НАТО помогут сдержать РФ от нападения на Украину16:25
- Кремль применит открытую агрессию против Украины в двух случаях14:45
- В РФ снова заявляют о яром желании вторгнуться на территорию Украины13:41
- На Приазовье надвигается непогода первого уровня опасности13:18
- Какое главное условие для открытого вторжения РФ в Украину – комбат ВСУ дал ответ11:08
«Команду Зеленского» заподозрили в махинациях со счетчиком
На сайте «Команды Зеленского» обнаружены махинации с количеством зарегистрировавшихся людей. Такой информацией поделилось издание «Днепроград» со ссылкой на блогера Игоря Бигдана.
Там подозревают, что счетчик желающих пополнить ряды команды Владимира Зеленского на его сайте никак не связан с настоящим числом зарегистрировавшихся.
Сообщается, что на сайте «Команды Зеленского» в течение двух дней будто бы зафиксировано 200 тысяч желающих стать частью команды.
«За два дня — 200 тысяч человек, это огромное число, такими цифрами поддержки не может похвастаться ни один украинский политик. Речь ведь не о лайках, а о регистрации — желающий вступить должен дать свои контактные данные, а на это согласен не каждый, да и времени это занимает больше, чем просто «лайк», — пишет Игорь Бигдан.
Пользователь Чеки. Reborn в соцсети Twitter также заметил, что счетчик ведет себя странно — прирост составляет 130−150 единиц в минуту, вне зависимости от времени суток:
«Относительно ЗЕКоМанды. Пишем простенький скрипт и дергаем количество „зэков“ в ЗЕКоМанди ежеминутно. Видим, что скрипт выдает + 130−150 „зэков“ ежеминутно независимо от времени (ночью, днем)».
В издании «Днепроград» со ссылкой на веб-мастеров объяснили, что число на счетчике растет от специального запроса, а на сервере отвечает скрипт, увеличивающий это число. И оно никак не связанно с заполненными анкетами.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, выборы президента
- Зеленский заявил, что уже более 130 тысяч человек присоединились к его «президентской» команде
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- "Украинский президент продался американцам во второй раз!" - новая шутка Зеленского
- Янукович и Медведев встретятся в Донецке
- Власти Донбасса хотят диалога с обществом
- Марина Порошенко устроила сбор денег в день рождения супруга (ВИДЕО)
- Боевики "Л/ДНР" показали скандальное видео с "признаниями" пленного бойца ВСУ07:35
- В Донецке боевики «ДНР» проводят обыски на остановках07:13
- Метели и гололед на Донетчине: ГСЧС советует водителям воздержаться от поездок. ВИДЕО22:31
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину21:59
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"21:30
- Боевики на Донбассе проведут ротацию, - разведка20:31
- Очередная партия уголовников с России19:58
- Главари НВФ опубликовали «видеопризнание» пленного бойца ВСУ. ВИДЕО19:32
- Донецк наводнили фальсифицированным алкоголем19:01
- В пропуске через КПВВ на Донбассе за сутки было отказано 47 лицам17:58
- Боевики "Л/ДНР" показали скандальное видео с "признаниями" пленного бойца ВСУ07:35
- «Команду Зеленского» заподозрили в махинациях со счетчиком07:25
- В Донецке боевики «ДНР» проводят обыски на остановках07:13
- Россия стягивает войска в оккупированный Крым, раскрыты истинные масштабы23:46
- Метели и гололед на Донетчине: ГСЧС советует водителям воздержаться от поездок. ВИДЕО22:31
- Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя22:02
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину21:59
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"21:30
- Вот от какого знака зодиака вы зависимы!20:58
- Боевики на Донбассе проведут ротацию, - разведка20:31
- Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя22:02
- Вот от какого знака зодиака вы зависимы!20:58
- Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть14:05
- Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО08:46
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал
- Мертвый Захарченко поздравил украинцев с Новым годом