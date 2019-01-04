Морозы и снег на Рождество: синоптик уточнила прогноз

04.01.2019 10:34

В период с 5 по 7 января в Украине установится морозная погода, в некоторых регионах ожидается небольшой снег. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такой прогноз прозвучал от синоптика Натальи Диденко. Она рассказала, что сразу после Рождества в Украине пройдут сильные снегопады.



«Ночная температура будет опускаться до 4...10 градусов мороза, на северо-востоке Украины и местами в центральных областях – до 10...15 градусов мороза. Днем температура будет выше, но все равно морозная, так, 5-6 января будет до – 8 градусов», - отмечает Диденко. По ее словам, на Рождество ожидается дальнейшее понижение температуры. В центральных, западных и северных регионах в дневные часы ожидается до 8-12 градусов со знаком минус.



Сильный и умеренный снег Диденко прогнозирует 6 января на крайнем востоке, на западе страны, а также местами на севере. В остальных областях также возможен небольшой снег.