- Шесть областей Украины накроет штормом11:55
- Апокалиптические кадры войны под Авдеевкой появились в Сети: работает "Третья сила" 11:38
- Супрун решила провести на Львовщине спецоперацию11:20
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно11:00
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ10:46
- Морозы и снег на Рождество: синоптик уточнила прогноз10:34
- Как Украина может выиграть войну с РФ - дан четкий прогноз10:17
- Солнечное затмение 6 января: как привлечь удачу и богатство10:04
- Больше, чем при СССР: очередная военная выходка Путина показала, как Россия относится к Крыму08:45
- Число ВПО выросло до 1,6 миллиона: Тука рассказал, что заставляет жителей Донбасса уезжать в Украину 08:32
Морозы и снег на Рождество: синоптик уточнила прогноз
В период с 5 по 7 января в Украине установится морозная погода, в некоторых регионах ожидается небольшой снег. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такой прогноз прозвучал от синоптика Натальи Диденко. Она рассказала, что сразу после Рождества в Украине пройдут сильные снегопады.
«Ночная температура будет опускаться до 4...10 градусов мороза, на северо-востоке Украины и местами в центральных областях – до 10...15 градусов мороза. Днем температура будет выше, но все равно морозная, так, 5-6 января будет до – 8 градусов», - отмечает Диденко. По ее словам, на Рождество ожидается дальнейшее понижение температуры. В центральных, западных и северных регионах в дневные часы ожидается до 8-12 градусов со знаком минус.
Сильный и умеренный снег Диденко прогнозирует 6 января на крайнем востоке, на западе страны, а также местами на севере. В остальных областях также возможен небольшой снег.
Теги: Донбасс, погода, Рождество, снег, прогноз погоды
- Апокалиптические кадры войны под Авдеевкой появились в Сети: работает "Третья сила" 11:38
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно11:00
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ10:46
- Как Украина может выиграть войну с РФ - дан четкий прогноз10:17
- Число ВПО выросло до 1,6 миллиона: Тука рассказал, что заставляет жителей Донбасса уезжать в Украину 08:32
- Боевики "Л/ДНР" показали скандальное видео с "признаниями" пленного бойца ВСУ07:35
- В Донецке боевики «ДНР» проводят обыски на остановках07:13
- Метели и гололед на Донетчине: ГСЧС советует водителям воздержаться от поездок. ВИДЕО22:31
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину21:59
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"21:30
- Шесть областей Украины накроет штормом11:55
- Апокалиптические кадры войны под Авдеевкой появились в Сети: работает "Третья сила" 11:38
- Супрун решила провести на Львовщине спецоперацию11:20
- Эксперты назвали пятерку самых опасных смартфонов11:10
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно11:00
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ10:46
- Морозы и снег на Рождество: синоптик уточнила прогноз10:34
- Как Украина может выиграть войну с РФ - дан четкий прогноз10:17
- Солнечное затмение 6 января: как привлечь удачу и богатство10:04
- Россия попала в новый допинговый скандал09:55
- Названы продукты, больше всего способствующие облысению09:02
- Медики назвали причины утренних мигреней08:00
- Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя22:02
- Вот от какого знака зодиака вы зависимы!20:58
- Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть14:05
- Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО08:46
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал