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Морозы и снег на Рождество: синоптик уточнила прогноз

04.01.2019 10:34
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Морозы и снег на Рождество: синоптик уточнила прогноз

В период с 5 по 7 января в Украине установится морозная погода, в некоторых регионах ожидается небольшой снег. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такой прогноз прозвучал от синоптика Натальи Диденко. Она рассказала, что сразу после Рождества в Украине пройдут сильные снегопады. 

«Ночная температура будет опускаться до 4...10 градусов мороза, на северо-востоке Украины и местами в центральных областях – до 10...15 градусов мороза. Днем температура будет выше, но все равно морозная, так, 5-6 января будет до – 8 градусов», - отмечает Диденко. По ее словам, на Рождество ожидается дальнейшее понижение температуры. В центральных, западных и северных регионах в дневные часы ожидается до 8-12 градусов со знаком минус.

Сильный и умеренный снег Диденко прогнозирует 6 января на крайнем востоке, на западе страны, а также местами на севере. В остальных областях также возможен небольшой снег.



Теги: Донбасс, погода, Рождество, снег, прогноз погоды
 
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