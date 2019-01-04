- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Трудовой стаж: кого из украинцев коснутся изменения в 2019-м17:25
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Народный синоптик дал подробный прогноз погоды на 2019 год16:30
- Порошенко сделал важное заявление по предстоящим выборам президента16:16
- ПриватБанк оказался в центре нового скандала: «обязали платить»15:41
- Появилось пророчество покойного Немцова о Тимошенко - все стало на свои места: уникальные кадры15:20
- Война на Донбассе может длиться еще несколько лет, – политолог15:06
Народный синоптик дал подробный прогноз погоды на 2019 год
До конца этой зимы, а также всю весну в Украине ожидается довольно нестандартная погода. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что уже с 14 января в стране начнется резкое похолодание, а в конце месяца столбик термометра будет опускаться до минус 25 градусов.
К концу февраля морозы снова усилятся, также синоптик прогнозируют обильные снегопады. Согласно его прогнозу, настоящая весна придет в Украину не раньше апреля, а повышение температуры начнётся только во вторую апреля. При этом в апреле не ожидается дождей, из-за чего почва будет полностью высушена. А вот май, июнь и июль будут очень жаркими месяцами.
В то же время Горбань прогнозирует засуху. Лишь в августе станет более комфортно. Сентябрь тоже теплый, но уже в октябре на Покров (14 октября) возможны первые заморозки. Ноябрь покажется украинцам скорее зимним месяцем, чем осенним. В декабре этого года украинцев снова ждут температурные качели: этот год они будут провожать и очень теплыми днями, и морозными.
Теги: Украина, Донбасс, прогноз погоды
- Виктор Янукович даст ещё одну пресс-конференцию в Ростове
- Украина прекратит финансирование Красного Креста
- При оформлении субсидии указывают только дополнительный заработок — Андрей Рева. ВИДЕО
- Мнение: "Не существует никакого мифического "народа Донбасса"!
- Експерт: пора заснувати українську премію Дарвіна
- Российский телеведущий: "Выборы в Украине пройдут не голосованием, а путём ночных убийств" (ВИДЕО)
- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Война на Донбассе может длиться еще несколько лет, – политолог15:06
- Из Покровска в Харьков запустят новый поезд14:55
- Ситуация на Донбассе: к чему стоит готовиться в январе14:45
- Польша предлагает расширить «нормандский формат» и назначить посла генсека ООН по Украине14:15
- «Стрельбе обучал россиянин с позывным «Грузин»: СБУ задержала члена НВФ «ДНР»13:16
- Охрана, «полиция», автоматы: Так «ДНР» Пушилин встретил Новый год12:47
- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Трудовой стаж: кого из украинцев коснутся изменения в 2019-м17:25
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Народный синоптик дал подробный прогноз погоды на 2019 год16:30
- Порошенко сделал важное заявление по предстоящим выборам президента16:16
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- ПриватБанк оказался в центре нового скандала: «обязали платить»15:41
- Появилось пророчество покойного Немцова о Тимошенко - все стало на свои места: уникальные кадры15:20
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- Украинцам подсказали, как преодолеть усталость14:33
- Эта привычка может спровоцировать облысение12:30
- Названы продукты, больше всего способствующие облысению09:02
- Медики назвали причины утренних мигреней08:00
- Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя22:02
- Вот от какого знака зодиака вы зависимы!20:58
- Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть14:05
- Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО08:46
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал