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Народный синоптик дал подробный прогноз погоды на 2019 год

04.01.2019 16:30
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Народный синоптик дал подробный прогноз погоды на 2019 год

До конца этой зимы, а также всю весну в Украине ожидается довольно нестандартная погода. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что уже с 14 января в стране начнется резкое похолодание, а в конце месяца столбик термометра будет опускаться до минус 25 градусов. 

К концу февраля морозы снова усилятся, также синоптик прогнозируют обильные снегопады. Согласно его прогнозу, настоящая весна придет в Украину не раньше апреля, а повышение температуры начнётся только во вторую апреля. При этом в апреле не ожидается дождей, из-за чего почва будет полностью высушена. А вот май, июнь и июль будут очень жаркими месяцами. 

В то же время Горбань прогнозирует засуху. Лишь в августе станет более комфортно. Сентябрь тоже теплый, но уже в октябре на Покров (14 октября) возможны первые заморозки. Ноябрь покажется украинцам скорее зимним месяцем, чем осенним. В декабре этого года украинцев снова ждут температурные качели: этот год они будут провожать и очень теплыми днями, и морозными.




Теги: Украина, Донбасс, прогноз погоды
 
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