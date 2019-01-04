Погода на Рождество резко изменится: «ворвется сильный мороз и не только»

04.01.2019 19:20

Накануне Рождества в Украине усилятся морозы и пройдут снегопады

О том, какой будет погода в стране в преддверии праздника, рассказала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

«Сегодня, 4 января, греческий циклон бушует над украинским юго-востоком — сильные осадки, сильный ветер. А завтра циклон финского происхождения пройдет через Балтику и привяжется к нашему северо-западу», — написала она.

По словам синоптика, 5 января на западе и севере Украины, за исключением Сумской области, будет идти снег, усилится южный, юго-западный ветер, возможны метели.

«Непогода на Херсонщине, Донецкой, Луганской, Харьковской, в районах Днепра и в Крыму завтра прекратится. Поэтому днем в субботу небольшой снег будет еще подсыпать в восточных и в Сумской областях. На юге, в центре будет преобладать сухая погода. На дорогах Украины гололедица», — предупредила Диденко.

Синоптик также рассказала, что температура ближайшей ночью составит -5 -11 градусов, завтра днем -3 -8 градусов.

На Сочельник и Рождество морозы в Украине заметно усилятся: ночью температура будет опускаться до -8-16 градусов, днем до -5 -12 градусов.

В Киеве 5 и 6 января пройдет снег, ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью -5 -9 градусов, днем -3 -5 градусов. На Рождество в столице ночью -12 -14 градусов, днем -8 -10 градусов.

К счастью, попадут под влияние непогоды только отдельные области. Так, сильные осадки, порывистый ветер 15-20 м / с ожидается сегодня в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, гололеде, метелях, приросте снежного покрова 15-20 сантиметров.

Остальные регионы погода в Украине 4 января порадует, ведь везде, кроме названных областей, сегодня ожидается небольшой снег и умеренные морозы.

Источник: https://politeka.net