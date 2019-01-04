- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Епифаний объяснил, какая судьба ждет РПЦ в Украине18:00
- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Трудовой стаж: кого из украинцев коснутся изменения в 2019-м17:25
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Народный синоптик дал подробный прогноз погоды на 2019 год16:30
- Порошенко сделал важное заявление по предстоящим выборам президента16:16
- ПриватБанк оказался в центре нового скандала: «обязали платить»15:41
Погода на Рождество резко изменится: «ворвется сильный мороз и не только»
Накануне Рождества в Украине усилятся морозы и пройдут снегопады
О том, какой будет погода в стране в преддверии праздника, рассказала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.
«Сегодня, 4 января, греческий циклон бушует над украинским юго-востоком — сильные осадки, сильный ветер. А завтра циклон финского происхождения пройдет через Балтику и привяжется к нашему северо-западу», — написала она.
По словам синоптика, 5 января на западе и севере Украины, за исключением Сумской области, будет идти снег, усилится южный, юго-западный ветер, возможны метели.
«Непогода на Херсонщине, Донецкой, Луганской, Харьковской, в районах Днепра и в Крыму завтра прекратится. Поэтому днем в субботу небольшой снег будет еще подсыпать в восточных и в Сумской областях. На юге, в центре будет преобладать сухая погода. На дорогах Украины гололедица», — предупредила Диденко.
Синоптик также рассказала, что температура ближайшей ночью составит -5 -11 градусов, завтра днем -3 -8 градусов.
На Сочельник и Рождество морозы в Украине заметно усилятся: ночью температура будет опускаться до -8-16 градусов, днем до -5 -12 градусов.
В Киеве 5 и 6 января пройдет снег, ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью -5 -9 градусов, днем -3 -5 градусов. На Рождество в столице ночью -12 -14 градусов, днем -8 -10 градусов.
К счастью, попадут под влияние непогоды только отдельные области. Так, сильные осадки, порывистый ветер 15-20 м / с ожидается сегодня в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, гололеде, метелях, приросте снежного покрова 15-20 сантиметров.
Остальные регионы погода в Украине 4 января порадует, ведь везде, кроме названных областей, сегодня ожидается небольшой снег и умеренные морозы.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, погода, Рождество
- Завтра в Украине ожидаются грозы и похолодание
- Журналист: на Геращенко завели дело за измену Родине
- Скандальное заявление МИД Польши о Бандере: появилась реакция Украины
- Синоптик рассказала, когда в Украине отступят морозы и начнется оттепель
- Погода на сегодня
- Нас ждет предвыборный год, но потерять его из-за популизма или очередных «революции» мы не имеем права, – блогер
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Война на Донбассе может длиться еще несколько лет, – политолог15:06
- Из Покровска в Харьков запустят новый поезд14:55
- Ситуация на Донбассе: к чему стоит готовиться в январе14:45
- Польша предлагает расширить «нормандский формат» и назначить посла генсека ООН по Украине14:15
- «Стрельбе обучал россиянин с позывным «Грузин»: СБУ задержала члена НВФ «ДНР»13:16
- Ученые обнаружили молекулу, замедляющую старение19:01
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- Епифаний объяснил, какая судьба ждет РПЦ в Украине18:00
- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Трудовой стаж: кого из украинцев коснутся изменения в 2019-м17:25
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Народный синоптик дал подробный прогноз погоды на 2019 год16:30
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- Украинцам подсказали, как преодолеть усталость14:33
- Эта привычка может спровоцировать облысение12:30
- Названы продукты, больше всего способствующие облысению09:02
- Медики назвали причины утренних мигреней08:00
- Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя22:02
- Вот от какого знака зодиака вы зависимы!20:58
- Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть14:05
- Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО08:46
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал