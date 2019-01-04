Появилось пророчество покойного Немцова о Тимошенко - все стало на свои места: уникальные кадры

04.01.2019 15:20

Убитый под стенами Кремля российский оппозиционер и враг Путина Борис Немцов при жизни весьма критично отзывался о Юлии Тимошенко.

Найдено старое видео, в котором Немцов дал меткую характеристику Тимошенко, передает "Диалог.UA". Еще в 2009 году Немцов предупреждал Украину об опасности Юлии Тимошенко, которая сегодня отчаянно пытается заполучить себе кресло президента.

По мнению оппозиционера, ее приход к власти будет большой ошибкой для страны, хотя и не катастрофой.

"Тимошенко будет копировать (президента РФ узурпатора Владимира) Путина. Она будет пытаться выстраивать авторитарную модель", - заявил Немцов, заверив, что у лидера "Батькивщины" ничего не получится, так как украинский народ намного более независимый, "вольный", чем российский.

Тем не менее, победа Тимошенко в выборах, уверен он, серьезно откинет страну назад. "Она и есть местный Путин. Смесь Путина и Лукашенко, я бы так сказал… Она авантюристка и популистка! Она не способна принять адекватные решения для преодоления кризиса в украинской экономике. Ее победа будет означать дальнейшую деградацию", - говорил Немцов в 2009 году.





Источник: https://www.dialog.ua