Порошенко и Парубий отправятся в Стамбул для получения Томоса

04.01.2019 20:10

Председатель ВР Андрей Парубий 5-6 января вместе с делегацией во главе с главой государства Петром Порошенко осуществит рабочую поездку в Турцию.

Как передает replyua.net, соответствующая информация появилась сегодня на сайте парламента. В программе визита на 5 января предполагается встреча Андрея Парубия и Петра Порошенко с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, посещение Вселенского патриархата и встреча с вселенским патриархом Варфоломеем.



Участники делегации посетят церемонию подписания томоса вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св. Георгия. Когда завершится церемония подписания томоса, прозвучат заявления вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания и президента Петра Порошенко.



Также известно, что 6 января члены украинской делегации примут участие в церемонии вручения томоса, божественной литургии (вместе со вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), церемонии освящения воды в заливе Золотой рог.