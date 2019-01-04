- Компенсация за коммуналку: в каких случаях украинцам вернут деньги20:48
- Астролог назвал победителя на выборах президента в 2019 году20:38
- В Украине обновили формы заявления и декларации на получение жилищной субсидии20:25
- Порошенко и Парубий отправятся в Стамбул для получения Томоса20:10
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом19:50
- В Крыму новое ЧП с Керченским мостом: стало известно о срочных мерах Кремля 19:35
- Погода на Рождество резко изменится: «ворвется сильный мороз и не только»19:20
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Епифаний объяснил, какая судьба ждет РПЦ в Украине18:00
- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
Порошенко и Парубий отправятся в Стамбул для получения Томоса
Председатель ВР Андрей Парубий 5-6 января вместе с делегацией во главе с главой государства Петром Порошенко осуществит рабочую поездку в Турцию.
Как передает replyua.net, соответствующая информация появилась сегодня на сайте парламента. В программе визита на 5 января предполагается встреча Андрея Парубия и Петра Порошенко с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, посещение Вселенского патриархата и встреча с вселенским патриархом Варфоломеем.
Участники делегации посетят церемонию подписания томоса вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св. Георгия. Когда завершится церемония подписания томоса, прозвучат заявления вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания и президента Петра Порошенко.
Также известно, что 6 января члены украинской делегации примут участие в церемонии вручения томоса, божественной литургии (вместе со вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), церемонии освящения воды в заливе Золотой рог.
Теги: политика, Донбасс, Стамбул, религия, Порошенко, Парубий
- Политолог: ситуация с Саакашвили не пойдет на пользу Порошенко
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?
- Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко
- Визит Патриарха. Единство церкви против разброда свободы
- Вбивство Вороненкова: з’явилася реакція Порошенка
- Миссия Порошенко – договориться с Мэй, как сотрудничать Украине и Великобритании после Brexit
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом19:50
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Война на Донбассе может длиться еще несколько лет, – политолог15:06
- Из Покровска в Харьков запустят новый поезд14:55
- Ситуация на Донбассе: к чему стоит готовиться в январе14:45
- Польша предлагает расширить «нормандский формат» и назначить посла генсека ООН по Украине14:15
- В Горловке снег убирают танками20:58
- Компенсация за коммуналку: в каких случаях украинцам вернут деньги20:48
- Астролог назвал победителя на выборах президента в 2019 году20:38
- В Украине обновили формы заявления и декларации на получение жилищной субсидии20:25
- Порошенко и Парубий отправятся в Стамбул для получения Томоса20:10
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом19:50
- В Крыму новое ЧП с Керченским мостом: стало известно о срочных мерах Кремля 19:35
- Погода на Рождество резко изменится: «ворвется сильный мороз и не только»19:20
- Ученые обнаружили молекулу, замедляющую старение19:01
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- Украинцам подсказали, как преодолеть усталость14:33
- Эта привычка может спровоцировать облысение12:30
- Названы продукты, больше всего способствующие облысению09:02
- Медики назвали причины утренних мигреней08:00
- Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя22:02
- Вот от какого знака зодиака вы зависимы!20:58
- Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть14:05
- Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО08:46
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал