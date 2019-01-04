Порошенко сделал важное заявление по предстоящим выборам президента

04.01.2019 16:16

Украина должна обеспечить соответствующее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

По словам главы государства, в 2014 году Украина установила достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Кроме того, он призвал все политические силы и кандидатов на высшую государственную должность засвидетельствовать это своим примером. В своем обращении Порошенко отметил:



«В этом году должны подтвердить зрелость демократической системы. Также должны обеспечить должное наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций. Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства».

Также, он подчеркнул, что сейчас необходимо защитить проведение выборов от гибридных вызовов и провокаций.

Источник: https://donpress.com