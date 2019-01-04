Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко выбился в лидеры антипрезидентского рейтинга

04.01.2019 13:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко выбился в лидеры антипрезидентского рейтинга

Действующий глава государства Петр Порошенко оказался на первой строчке президентского антирейтинга Украины. Как сообщает replyua.net, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Украинским институтом социальных исследований и центром «Социальный мониторинг». 

Отмечается, что если бы выборы прошли в ближайшие дни, почти 52% опрошенных ни при каких условиях не стали бы голосовать за Порошенко. При этом на втором месте антирейтинга находится Юлия Тимошенко. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосуют почти 29% потенциальных избирателей. Что касается позитивного президентского рейтинга, то в нём лидирует всё та же Тимошенко. Если бы выборы прошли в ближайшие дни, Тимошенко получила бы 13,4% голосов избирателей. 

Следом за Тимошенко расположился Владимир Зеленский, заручившись поддержкой 10,8% респондентов. А вот Юрий Бойко находится на третьем месте рейтинга, и он уже опережает действующего главу государства Петра Порошенко. Напомним, что президентские выборы должны состояться в Украине в марте текущего года.



Теги: Донбасс, президент, рейтинг, выборы президента, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх