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Порошенко выбился в лидеры антипрезидентского рейтинга
Действующий глава государства Петр Порошенко оказался на первой строчке президентского антирейтинга Украины. Как сообщает replyua.net, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Украинским институтом социальных исследований и центром «Социальный мониторинг».
Отмечается, что если бы выборы прошли в ближайшие дни, почти 52% опрошенных ни при каких условиях не стали бы голосовать за Порошенко. При этом на втором месте антирейтинга находится Юлия Тимошенко. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосуют почти 29% потенциальных избирателей. Что касается позитивного президентского рейтинга, то в нём лидирует всё та же Тимошенко. Если бы выборы прошли в ближайшие дни, Тимошенко получила бы 13,4% голосов избирателей.
Следом за Тимошенко расположился Владимир Зеленский, заручившись поддержкой 10,8% респондентов. А вот Юрий Бойко находится на третьем месте рейтинга, и он уже опережает действующего главу государства Петра Порошенко. Напомним, что президентские выборы должны состояться в Украине в марте текущего года.
Теги: Донбасс, президент, рейтинг, выборы президента, Порошенко
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