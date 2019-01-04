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ПриватБанк оказался в центре нового скандала: «обязали платить»
«ПриватБанк» снова оказался в центре скандала, его оператов обвиняют в обмане и махинациях с банковскими карточками
Государственный банк «ПриватБанк» ответил возмущенному клиенту по вопросу обслуживания пластиковой карты «Gold».
Возмущенный клиент на сайте «Минфин» написал гневный отзыв «ПриватБанку» с требованием объяснить причины списания средств с карты которая не работает.
«Консультанты обманывают, закрывал кредитку 3 раза консультанты давали неверную информацию по сумме… три раза докидывал по 2-20 грн. просто обман и как выяснилось есть такая фишка как лимит они твой убирают но ты за пользование картой которая даже не работает обязан платить!», — написал клиент банка.
Служба «ПриватБанк» в ответе объяснила возмущенному клиенту, что ежемесячный членский взнос для владельцев карт Gold (членов GoldКлуба) составляет 20 гривен в месяц.
В банке также обеспокоились заявлением клиента, что якобы их операторы замешаны в обмане. В «ПриватБанк» обратились с просьбой к клиенту предоставить данные, чтобы связываться с ним и выяснить все детали.
Также ранее сообщалось, что с начала 2018 года через кассы отделений, банкоматы и терминалы ПриватБанка были собраны триллионы гривен.
«От начала 2018 года через кассы отделений, банкоматы, терминалы самообслуживания и систему инкассации Приватбанка было обработано наличных средств на сумму более 2 трлн грн, что составило почти пятикратный объем денежной базы в Украине (по данным НБУ на 1 декабря денежная база в Украине составляет 412 млрд грн)», — говорится в сообщении.
В то же время председатель правления банка Галина Пахачук утверждает, что в сравнении с 2017-м годом, уровень наличных средств вырос на 700 миллиардов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, скандал, ПриватБанк
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