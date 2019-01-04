Шесть областей Украины накроет штормом

04.01.2019 11:55

Сегодня, 4 января, в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий.

Об этом со ссылкой на данные УкрГидрометцентра сообщает пресс-служба ГосЧС, передает Украинские Новости.

Так, днем 4 января ожидается снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров; в течение ночи 5 января ослабление, днем ​​5 января прекращение осадков и явлений.

4 января в дорогах страны гололедица, в Одесской и Николаевской областях порывы ветра 15-20 м/с.

Осложнения погодных условий 4-5 января соответствует І уровню опасности (желтый).

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли.

Источник: https://from-ua.com