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Шесть областей Украины накроет штормом
Сегодня, 4 января, в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий.
Об этом со ссылкой на данные УкрГидрометцентра сообщает пресс-служба ГосЧС, передает Украинские Новости.
Так, днем 4 января ожидается снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров; в течение ночи 5 января ослабление, днем 5 января прекращение осадков и явлений.
4 января в дорогах страны гололедица, в Одесской и Николаевской областях порывы ветра 15-20 м/с.
Осложнения погодных условий 4-5 января соответствует І уровню опасности (желтый).
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, шторм, прогноз погоды
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