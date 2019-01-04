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Симоненко сможет представлять КПУ на предстоящих выборах
Глава общественной организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель рассказал, почему секретарю Центрального Комитета запрещённой в Украине Коммунистической партии Петру Симоненко разрешили представлять указанную политическую силу на предстоящих украинских выборах. Так пишет replyua.net, ссылаясь на fakty.ua.
Так, по словам Алексея Кошеля, процедура запрета упомянутой партии ещё не завершена. Ведь в последние годы министерству юстиции стало всё труднее бороться с представителями Коммунистической партии. В частности, Конституционный суд Украины ещё рассматривает дело относительно правомерности действий, направленных на запрет существования упомянутой политической силы на территории нашего государства. Следовательно, Коммунистическая партия пока официально действует. Она зарегистрирована и имеет те же права, что и другие украинские политические силы. То есть, ничто не может препятствовать представителям Коммунистической партии выдвинуть собственного кандидата на пост главы украинского государства. На этот раз им и стал Пётр Симоненко.
Напомним, что сегодня стало известно о желании Андрея Садового попробовать свои силы в борьбе за президентское кресло. Так, он будет баллотироваться на пост Президента от партии «Самопомощь».
Теги: Украина, Донбасс, Симоненко, КПУ, выборы президента
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