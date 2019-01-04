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Солнечное затмение 6 января: как привлечь удачу и богатство
Солнечные и лунные затмения играют значительную роль в астрологических прогнозах. Дни затмений нередко отмечены в исторических хрониках событиями, которые перевернули ход истории, пишут Подробности.
2019 год начнется с затмения Солнца. Астрологи расскажут, как провести этот день и не столкнуться с неприятностями.
Астрологические особенности солнечного затмения
Солнечное затмение 6 января будет частичным - то есть, диск Луны лишь немного закроет от нас Солнце. Но энергетический всплеск это астрономическое явление, тем не менее, повлечет весьма значительный.
Причина этого - в особенностях затмения.
Знак зодиака, в котором будет Солнце на момент затмения - Козерог.
Таким образом, на небосводе, если глядеть с Земли на небо глазами наблюдателя, Луна и Солнце сойдутся в созвездии Козерога, которое наделено непростыми и подчас противоречивми характеристиками. Новолуние 6 января тоже привнесет свое влияние в динамику событий этого дня.
Визуально увидеть затмение будет непросто, так как наблюдать его в России можно на территории южной части Восточной Сибири или ее восточнее, в сторону Камчатки и Курил. Максимума затмение достигнет в 4 часа 42 минуты по Московскому времени.
Финансы и дела в солнечное затмение
Чтобы в денежных и деловых вопросах не попасть впросак, важно действовать обдуманно и обстоятельно. При возможности лучше вообще поставить на паузу самые сложные задачи в этой сфере, тем более что многим такая возможность представится: 6 декабря выпадает на новогодние каникулы и на воскресенье. В минуты затмений некоторые факты можно не принять во внимание.
При этом совсем отказываться от активности в плане денег или карьеры не нужно. Вы можете использовать этот день для планирования трат на месяц и на год, для управления домашним бюджетом, распределения денег на необходимые покупки и расходы. Можно заняться самообразованием в этой сфере, проработать стратегию карьерного роста или начать отгадывать деньги в копилку - только не на "черный день", а на какое-либо приятное событие.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, солнечное затмение, богатство, удача
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