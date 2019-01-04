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Супрун решила провести на Львовщине спецоперацию
Львовская область является лидером по заболеваемости корью - на нее приходится более 20% всех зарегистрированных в стране случаев.
В школах Львовской области в феврале 2019 года пройдет специальная кампания по вакцинации детей от 6 до 18 лет против кори. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Корреспондент.
Отмечается, что с 3 января на Львовщине "фактически начинается спецоперация для повышения уровня иммунизации детей".
По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, Львовская область является лидером в Украине по количеству зарегистрированных случаев заболеваемости корью. В то же время регион - один из антилидеров по уровню охвата прививками против кори.
"Со второй половины февраля в течение нескольких недель мы удобно и безопасно для всех проведем прививки детей от 6 до 18 лет в организованных коллективах - школах, при обязательном условии - согласия родителей. Мы не должны оставить незащищенным ни одного ребенка среди 20 000 школьников Львова и Львовской области, до сих пор не имеют необходимые прививки", - заявил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.
Напомним, в 2018 году в Украине корью заболели более 54 400 человек. Самые высокие показатели заболеваемости в западных областях: Львовской (11 873 заболевших), Ивано-Франковской (5 617), Закарпатской (4 733), Тернопольской (3 658).
Также сообщалось, что от осложнений кори в прошлом году умерло 12 детей и четверо взрослых.
В начале этого года в Житомирской областной детской больнице от кори умер 2-летний мальчик из Бердичева.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Львовская область, корь, спецоперация
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