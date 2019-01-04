Супрун решила провести на Львовщине спецоперацию

04.01.2019 11:20

Львовская область является лидером по заболеваемости корью - на нее приходится более 20% всех зарегистрированных в стране случаев.

В школах Львовской области в феврале 2019 года пройдет специальная кампания по вакцинации детей от 6 до 18 лет против кори. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Корреспондент.

Отмечается, что с 3 января на Львовщине "фактически начинается спецоперация для повышения уровня иммунизации детей".

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, Львовская область является лидером в Украине по количеству зарегистрированных случаев заболеваемости корью. В то же время регион - один из антилидеров по уровню охвата прививками против кори.

"Со второй половины февраля в течение нескольких недель мы удобно и безопасно для всех проведем прививки детей от 6 до 18 лет в организованных коллективах - школах, при обязательном условии - согласия родителей. Мы не должны оставить незащищенным ни одного ребенка среди 20 000 школьников Львова и Львовской области, до сих пор не имеют необходимые прививки", - заявил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Напомним, в 2018 году в Украине корью заболели более 54 400 человек. Самые высокие показатели заболеваемости в западных областях: Львовской (11 873 заболевших), Ивано-Франковской (5 617), Закарпатской (4 733), Тернопольской (3 658).

Также сообщалось, что от осложнений кори в прошлом году умерло 12 детей и четверо взрослых.

В начале этого года в Житомирской областной детской больнице от кори умер 2-летний мальчик из Бердичева.

Источник: https://from-ua.com