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Трудовой стаж: кого из украинцев коснутся изменения в 2019-м
С 1 января 2019 года в связи с увеличением минимальной зарплаты повышается пенсия для людей с большим трудовым стажем. Изменения ждут два миллиона украинцы, пишет Знай.
Такие планы депутаты планируют реализовать через Государственный бюджет на 2019 год, который вступил в силу с Нового года.
Как сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, с 1 января 2019 года произойдет повышение минимальной пенсии на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 — для мужчин.
Законодательством предусмотрено, что размер пенсии для таких лиц, не может быть ниже 40% минимальной заработной платы. Поскольку показатель заработной платы с 1 января увеличивается до 4173 грн, то у этой категории людей будет перерасчет и размер пенсии увеличится на 172 грн.
В свою очередь вице-премьер-министр Украины Павел Розенко добавил, что нынешнее увеличение соцстандартов коснется около двух миллионов граждан.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, изменение, трудовой стаж, пенсии
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