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Украинцы смогут обменивать гривны через банкоматы и терминалы
С 1 января наступившего года украинцы могут продавать или покупать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Об этом сообщается в постановлении №63 Национального банка Украины, которое вводит в действие новые правила валютно-обменных операций.
Теперь в терминал либо банкомат можно вносить гривны и получить валюту, которая есть в наличии. Личные данные нужно указывать при обмене более чем 150 тысяч гривен. После завершения операции аппарат должен выдать чек, где будут указаны сумма сделки, курс и данные человека.
Обратную операцию, если курс оказался невыгодным или украинец попросту передумал, можно будет провести в течение 15 минут.
Ранее сообщалось, что мариупольцам в руки очень часто попадают фальшивые доллары, самая любимая купюра фальшивомонетчиков – номиналом в 100 долларов. Недавно в обороте появилась обновленная банкнота. Председатель правления банка ПУМБ Сергей Черненко рассказал, как отличить фейковые доллары от настоящих и есть ли отличия в защите у долларов нового и старого образца.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, гривня, обмен, банкомат, терминал
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