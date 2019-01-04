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В 2019 году в Украине появится новая служба по субсидиям
В Минсоцполитики планируют в 2019 году инициировать создание отдельного органа контроля за использованием денег, выделенных на субсидии.
Об этом сообщил гендиректор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.
Отмечается, что по нескольким государственным программам в 2018 году из бюджета потратили порядка 130 млрд грн. На сегодняшний день ответственность и контроль за использования этих средств несут те, кто эту помощь и назначает. Проблема в том, что почти в 700 органах соцзащиты контроль осуществляется непосредственно на местах.
Следовательно, с центрального уровня Министерства социальной политики качественно проследить за всеми проблематично. Поэтому, по данным Музыченко, новая служба сможет не только обеспечить финансирование и выплату соответствующих средств, но и гарантировать их эффективное использование.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
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