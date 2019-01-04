- В Горловке снег убирают танками20:58
- Компенсация за коммуналку: в каких случаях украинцам вернут деньги20:48
- Астролог назвал победителя на выборах президента в 2019 году20:38
- В Украине обновили формы заявления и декларации на получение жилищной субсидии20:25
- Порошенко и Парубий отправятся в Стамбул для получения Томоса20:10
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом19:50
- В Крыму новое ЧП с Керченским мостом: стало известно о срочных мерах Кремля 19:35
- Погода на Рождество резко изменится: «ворвется сильный мороз и не только»19:20
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Епифаний объяснил, какая судьба ждет РПЦ в Украине18:00
В Крыму новое ЧП с Керченским мостом: стало известно о срочных мерах Кремля
Керченский мост продолжает "высасывать" из бюджета РФ колоссальные деньги. Но такие баснословные затраты "путинская стройка" никак не оправдала.
Более того, по прогнозам экспертов, мост продолжит "пожирать" огромные суммы, но ни на безопасность стройки, ни на ее комфорт это никак не повлияет. Так как мост изначально возводился с грубыми нарушениями, строители наплевали на все риски, о которых знали, передает "Диалог.UA".
По словам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, оккупанты постоянно будут вливать в Керченский мост бешеные деньги из-за мягких грунтов в регионе. Он в комментарии "Сегодня" заявил, что мост будет и далее проседать, катастрофа неизбежна.
Тем более, что опять Россия в срочном порядке отложила официальные сроки запуска железнодорожного сообщения с Крымом.
А это говорит лишь о том, что проблемы с мостом продолжают еще больше усугубляться.
И Россия в панике решает, что предпринимать далее. "Там тектонический разлом, а грунты очень подвижны и мягкие.
Эта проблема (ошибка в проектировании железнодорожных подходов к Крымскому мосту) возникла потому, что расчетная прочность почвы оказалась фиктивной. На самом деле, грунты там мягче, и они не годятся для создания насыпи под этот проект", - подчеркнул эксперт.
Сергиенко добавил, что для моста можно подвезти какой-то другой материал, однако все это будет стоить огромных затрат. По словам эксперта, эксплуатация моста Кремлю обходится невероятно дорого, и не исключено, что "путинская стройка" в дальнейшем будет требовать постоянных вливаний на ремонт "Это будет постоянная головная боль. То там, то там будут происходить усадки, надо будет постоянно заменять грунт.
Я не знаю, как они будут себе голову морочить, ставить временные опоры, менять почву и т.д. Это может вылиться в бесконечный ремонт моста", - добавляет Сергиенко. В произошедшем, подчеркнул эксперт, виновата только Россия, которая сама себе и придумала эту головную боль.
"Пусть теперь с ним и заморачиваются", - отметил Сергиенко и напомнил, что мост, прежде всего, это политический проект. Поэтому, когда политика вмешивается в точные науки, ничего хорошего не будет. Ранее российский ученый рассказал, что скрывает Кремль про Керченский мост.
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, мост, Кремль
- В Керчи случилось серьезное ЧП со строительством Крымского моста. Без тепла осталось более 20 тысяч жителей
- Россия решилась на отчаянные меры с Крымским мостом из-за теракта в Керчи
- Украина введет санкции против россиян, которые строили Крымский мост, - МИД
- В России рассказали о новом этапе в строительстве Крымского моста
- Хуже Керченского моста: оккупанты допустили жуткий провал в Крыму
- Могут наносить удары в глубокий тыл: власти Украины указали на серьезную военную угрозу
- В Горловке снег убирают танками20:58
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом19:50
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Война на Донбассе может длиться еще несколько лет, – политолог15:06
- Из Покровска в Харьков запустят новый поезд14:55
- Ситуация на Донбассе: к чему стоит готовиться в январе14:45
- В Горловке снег убирают танками20:58
- Компенсация за коммуналку: в каких случаях украинцам вернут деньги20:48
- Астролог назвал победителя на выборах президента в 2019 году20:38
- В Украине обновили формы заявления и декларации на получение жилищной субсидии20:25
- Порошенко и Парубий отправятся в Стамбул для получения Томоса20:10
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом19:50
- В Крыму новое ЧП с Керченским мостом: стало известно о срочных мерах Кремля 19:35
- Погода на Рождество резко изменится: «ворвется сильный мороз и не только»19:20
- Ученые обнаружили молекулу, замедляющую старение19:01
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- Украинцам подсказали, как преодолеть усталость14:33
- Эта привычка может спровоцировать облысение12:30
- Названы продукты, больше всего способствующие облысению09:02
- Медики назвали причины утренних мигреней08:00
- Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя22:02
- Вот от какого знака зодиака вы зависимы!20:58
- Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть14:05
- Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО08:46
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал