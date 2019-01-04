В Крыму новое ЧП с Керченским мостом: стало известно о срочных мерах Кремля

04.01.2019 19:35

Керченский мост продолжает "высасывать" из бюджета РФ колоссальные деньги. Но такие баснословные затраты "путинская стройка" никак не оправдала.

Более того, по прогнозам экспертов, мост продолжит "пожирать" огромные суммы, но ни на безопасность стройки, ни на ее комфорт это никак не повлияет. Так как мост изначально возводился с грубыми нарушениями, строители наплевали на все риски, о которых знали, передает "Диалог.UA".

По словам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, оккупанты постоянно будут вливать в Керченский мост бешеные деньги из-за мягких грунтов в регионе. Он в комментарии "Сегодня" заявил, что мост будет и далее проседать, катастрофа неизбежна.

Тем более, что опять Россия в срочном порядке отложила официальные сроки запуска железнодорожного сообщения с Крымом.

А это говорит лишь о том, что проблемы с мостом продолжают еще больше усугубляться.

И Россия в панике решает, что предпринимать далее. "Там тектонический разлом, а грунты очень подвижны и мягкие.

Эта проблема (ошибка в проектировании железнодорожных подходов к Крымскому мосту) возникла потому, что расчетная прочность почвы оказалась фиктивной. На самом деле, грунты там мягче, и они не годятся для создания насыпи под этот проект", - подчеркнул эксперт.

Сергиенко добавил, что для моста можно подвезти какой-то другой материал, однако все это будет стоить огромных затрат. По словам эксперта, эксплуатация моста Кремлю обходится невероятно дорого, и не исключено, что "путинская стройка" в дальнейшем будет требовать постоянных вливаний на ремонт "Это будет постоянная головная боль. То там, то там будут происходить усадки, надо будет постоянно заменять грунт.

Я не знаю, как они будут себе голову морочить, ставить временные опоры, менять почву и т.д. Это может вылиться в бесконечный ремонт моста", - добавляет Сергиенко. В произошедшем, подчеркнул эксперт, виновата только Россия, которая сама себе и придумала эту головную боль.

"Пусть теперь с ним и заморачиваются", - отметил Сергиенко и напомнил, что мост, прежде всего, это политический проект. Поэтому, когда политика вмешивается в точные науки, ничего хорошего не будет. Ранее российский ученый рассказал, что скрывает Кремль про Керченский мост.